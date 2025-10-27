Apesar da crise envolvendo a Eagle Football e o Botafogo, John Textor continua atuando no mercado internacional do futebol em busca de novos clubes para adquirir. Segundo o portal "The Athletic", o empresário norte-americano apresentou uma proposta de compra do Wolverhampton, da Inglaterra, por 400 milhões de libras (cerca de R$ 3 bilhões na cotação atual).

Em julho, Textor já havia vendido 44,9% das ações do Crystal Palace, também integrante da Premier League, por cerca de R$ 1,4 bilhão. A oferta pelo Wolves prevê o pagamento de 200 milhões dólares (aproximadamente R$ 1,07 bilhão) em dinheiro e mais 350 milhões dólares (cerca de R$ 1,88 bilhão) em ações. Ainda segundo o site, os proprietários do Wolves não demonstram interesse nas ações da Eagle de Textor, e pretende vender apenas uma participação minoritária do clube.

O Fosun Group, conglomerado chinês que controla o clube inglês, recebeu a proposta nos últimos dias. Além do impasse que coloca em dúvida sua permanência à frente do Botafogo, Textor enfrentou dificuldades administrativas no Palace e no Lyon — este último chegou a correr risco de rebaixamento para a segunda divisão francesa em razão de problemas financeiros, o que levou o empresário a transferir o comando do time para a bilionária coreana Michele Kang.

Em 2025/26, o Wolves enfrenta dias difíceis na Premier e corre sério risco de rebaixamento para a segunda divisão inglesa, o que representaria uma queda significativa na receita financeira do clube. Sob o comando do técnico português Vítor Pereira, a equipe ocupa a última posição na competição, com dois empates, sete derrotas e nenhuma vitória em nove rodadas.

Vítor Pereira, ex-técnico do Flamengo, em 2023 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Além das negociações no futebol europeu, Textor enfrenta revezes judiciais em diferentes países. Recentemente, sofreu derrota preliminar na Inglaterra em ação movida pela Iconic Sports, acionista da Eagle Football Holdings (EFH), que busca ressarcimento de 97 milhões de dólares (cerca de R$ 528 milhões).

Segundo o "The Athletic", o empresário compareceu ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na última quarta-feira em razão de dívida com o Atlanta United pela compra do argentino Thiago Almada, acertada em julho de 2024. O clube acionou a Fifa por não ter recebido nenhum pagamento.

Além disso, Textor também perdeu dois processos na Bélgica contra o ex-proprietário do RWDM Bruxelas, Thierry Dailly, e enfrenta ação trabalhista movida pelo técnico Bruno Lage contra a SAF Botafogo, que cobra R$ 9,6 milhões referentes a pagamentos interrompidos após a rescisão do contrato em 2023.

