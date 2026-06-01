Morreu nesta segunda-feira (1º) o ex-zagueiro Marios Oikonomou, aos 33 anos. Aposentado do futebol desde 2024, ele sofreu um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro em Ioannina, no noroeste da Grécia, no dia 23 de maio.

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Segundo a imprensa grega, Oikonomou sofreu graves lesões cerebrais. O ex-zagueiro chegou a ser submetido a uma craniectomia descompressiva, procedimento realizado para aliviar a pressão intracraniana, mas não resistiu aos ferimentos.

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Ao longo da carreira, Marios Oikonomou acumulou 227 partidas por clubes profissionais e de base. O zagueiro teve suas passagens mais longas por Bologna, da Itália, com 74 jogos, quatro gols e uma assistência, e AEK Atenas, da Grécia, com 64 partidas, quatro gols e uma assistência. Pelo clube grego, inclusive, disputou a Champions League. O defensor também defendeu PAS Giannina (23 jogos), Panetolikos (21 jogos e um gol) e FC Copenhagen (20 jogos).

O defensor ainda passou por Sampdoria e SPAL, ambos com seis partidas, além de Copenhagen (cinco jogos), Cagliari (quatro), Bari (três) e Cagliari (uma). Somando todas as equipes, Oikonomou marcou nove gols e distribuiu duas assistências. Pela seleção principal da Grécia, entrou em campo em seis oportunidades.

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Ex-defensor não resistiu aos ferimentos sofridos em uma colisão no fim de maio (Foto: Divulgação)

Veja abaixo a postagem do Bologna

Adeus, Mários, você partiu cedo demais. Você estará para sempre em nossos corações.

Postagem do AEK Atenas

É com tristeza no coração e na alma que soubemos há pouco da dolorosa notícia de que Marios Oikonomou perdeu a luta pela vida

São momentos difíceis, para os quais as palavras não conseguem expressar o tamanho da dor da AEK, mas, sobretudo, da sua família, diante da dimensão dessa perda.

Sua trajetória no futebol e no esporte, assim como as batalhas que travou, falam por si. Também falam por si o caráter exemplar demonstrado por esse jovem atleta, que perdeu a vida aos 33 anos, justamente no Dia do Espírito Santo.

Desejamos coragem e força à sua família e às pessoas próximas. Todos os amigos da AEK se lembrarão dele para sempre.

Quanto à celebração simbólica marcada para hoje, às 21h, no Dia do Espírito Santo, organizada em um círculo restrito em nosso estádio, a 'Agia Sophia', em homenagem à nossa juventude e ao novo capítulo aberto para o futebol e para todo o esporte grego, ela será adiada para os próximos dias. Um comunicado oficial será divulgado posteriormente.

Em respeito a esta importante data religiosa, membros da diretoria e símbolos históricos do nosso clube irão à 'Agia Sophia' para acender a chama em homenagem...