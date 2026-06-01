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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ex-zagueiro da seleção grega morre após acidente de trânsito

Defensor de 33 anos não resistiu aos ferimentos sofridos em uma colisão ocorrida no fim de maio

Redação Lance!
São Paulo (SP)
Dia 01/06/2026
14:25
Atualizado há 1 minutos
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Marios Oikonomou também atuou em competições europeias ao longo da carreira (Foto: Divulgação)
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Morreu nesta segunda-feira (1º) o ex-zagueiro Marios Oikonomou, aos 33 anos. Aposentado do futebol desde 2024, ele sofreu um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro em Ioannina, no noroeste da Grécia, no dia 23 de maio.

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Segundo a imprensa grega, Oikonomou sofreu graves lesões cerebrais. O ex-zagueiro chegou a ser submetido a uma craniectomia descompressiva, procedimento realizado para aliviar a pressão intracraniana, mas não resistiu aos ferimentos.

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Ao longo da carreira, Marios Oikonomou acumulou 227 partidas por clubes profissionais e de base. O zagueiro teve suas passagens mais longas por Bologna, da Itália, com 74 jogos, quatro gols e uma assistência, e AEK Atenas, da Grécia, com 64 partidas, quatro gols e uma assistência. Pelo clube grego, inclusive, disputou a Champions League. O defensor também defendeu PAS Giannina (23 jogos), Panetolikos (21 jogos e um gol) e FC Copenhagen (20 jogos).

O defensor ainda passou por Sampdoria e SPAL, ambos com seis partidas, além de Copenhagen (cinco jogos), Cagliari (quatro), Bari (três) e Cagliari (uma). Somando todas as equipes, Oikonomou marcou nove gols e distribuiu duas assistências. Pela seleção principal da Grécia, entrou em campo em seis oportunidades.

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Ex-defensor não resistiu aos ferimentos sofridos em uma colisão no fim de maio (Foto: Divulgação)
Ex-defensor não resistiu aos ferimentos sofridos em uma colisão no fim de maio (Foto: Divulgação)

Veja abaixo a postagem do Bologna

Adeus, Mários, você partiu cedo demais. Você estará para sempre em nossos corações.

Postagem do AEK Atenas

É com tristeza no coração e na alma que soubemos há pouco da dolorosa notícia de que Marios Oikonomou perdeu a luta pela vida

São momentos difíceis, para os quais as palavras não conseguem expressar o tamanho da dor da AEK, mas, sobretudo, da sua família, diante da dimensão dessa perda.

Sua trajetória no futebol e no esporte, assim como as batalhas que travou, falam por si. Também falam por si o caráter exemplar demonstrado por esse jovem atleta, que perdeu a vida aos 33 anos, justamente no Dia do Espírito Santo.

Desejamos coragem e força à sua família e às pessoas próximas. Todos os amigos da AEK se lembrarão dele para sempre.

Quanto à celebração simbólica marcada para hoje, às 21h, no Dia do Espírito Santo, organizada em um círculo restrito em nosso estádio, a 'Agia Sophia', em homenagem à nossa juventude e ao novo capítulo aberto para o futebol e para todo o esporte grego, ela será adiada para os próximos dias. Um comunicado oficial será divulgado posteriormente.

Em respeito a esta importante data religiosa, membros da diretoria e símbolos históricos do nosso clube irão à 'Agia Sophia' para acender a chama em homenagem...

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