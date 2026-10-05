Real Madrid sofre com lesões e tem apenas três defensores disponíveis após Data Fifa
Militão segue em recuperação, e Asencio passou por cirurgia
O Real Madrid terá apenas três zagueiros disponíveis para a sequência de jogos após a Data Fifa. Enquanto Éder Militão se aproxima do retorno aos gramados, Asencio passou por cirurgia e ficará afastado por dois a três meses. Com isso, Huijsen, Konaté e Rüdiger são as opções do técnico José Mourinho para o setor.
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A situação chega em um momento de calendário apertado para o clube espanhol. Entre 10 e 25 de outubro, o Real Madrid terá cinco compromissos, incluindo partidas pela La Liga e pela Champions League, além do clássico contra o Barcelona.
Militão se aproxima do retorno, mas Asencio vira desfalque
A principal notícia positiva para o Real Madrid foi a evolução de Militão. O zagueiro brasileiro voltou a treinar com os companheiros cinco meses depois de passar por cirurgia na Finlândia. O procedimento havia sido realizado após uma ruptura no tendão proximal do bíceps femoral.
A expectativa é de que Militão esteja novamente à disposição em novembro, depois de concluir a recuperação física. Até lá, porém, Mourinho terá de trabalhar com um grupo reduzido na posição.
Asencio é a baixa mais recente. O defensor foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma fratura na tíbia direita, problema que o incomodava desde o início do ano. O procedimento foi considerado bem-sucedido, mas a previsão é de dois a três meses de afastamento, o que coloca seu retorno entre o fim de 2026 e o início de 2027, caso a recuperação siga sem contratempos.
Com os três zagueiros atualmente disponíveis, Mourinho já precisou administrar o setor ao longo das oito partidas oficiais disputadas pelo Real Madrid na temporada. Huijsen e Konaté formaram a dupla mais utilizada, com ambos participando de sete desses compromissos.
A formação, no entanto, não poderá ser repetida no próximo jogo. Huijsen recebeu cartão vermelho no clássico e terá de cumprir suspensão contra o Villarreal. Dessa forma, a tendência é que Rüdiger e Konaté sejam os titulares no duelo marcado para 10 de outubro.
Real Madrid terá sequência pesada
O problema ganha ainda mais importância diante dos compromissos previstos para outubro. Depois do confronto com o Villarreal, o Real Madrid encara a Roma pela Champions League, recebe o Sevilla pela La Liga e volta a campo pela competição europeia diante do RB Leipzig.
A sequência termina com o El Clásico contra o Barcelona, marcado para 25 de outubro. Até lá, Mourinho precisará administrar as opções disponíveis no setor defensivo enquanto aguarda a recuperação de Militão.
Além dos três zagueiros do elenco principal, o Real Madrid também avalia alternativas formadas nas categorias de base. Mario Rivas, que participou da pré-temporada, Joan Martínez e o recém-chegado Oscar Nassei aparecem entre os nomes que podem ser considerados pelo treinador caso seja necessário recorrer à equipe de formação.
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