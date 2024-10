Real Madrid renova contrato de Carvajal após lesão grave

ídolo merengue, Carvajal era titular da lateral-direita antes da lesão (Foto: Thomas Coex AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 10:40 • Madri (ESP)

O Real Madrid renovou o contrato de Dani Carvajal por mais uma temporada, com duração até junho de 2026. O lateral será operado nos próximos dias após ruptura de tendão e ficará afastado dos gramados por longo período.

Na partida contra o Villareal, realizada no sábado (5), Carvajal sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito. O departamento médico do Real Madrid confirmou, em comunicado publicado nas redes sociais, falando em "tripla ruptura" na região. O jogador saiu de ambulância do Estádio Santiago Bernabéu.

De acordo com fontes citadas pela agência espanhola EFE, Carvajal será operado daqui a cerca de cinco dias, quando estiver reduzida a inflamação nas zonas afetadas. Em casos de ruptura do ligamento cruzado, o tempo de afastamento oscila entre oito e 10 meses, dependendo de cada caso.

Carvajal, de 32 anos, está no Real Madrid desde 2013. O jogador tem 427 jogos, com 14 gols e 65 assistências pelo clube espanhol.

Além dele, Vini Jr. deixou a partida apoiando o ombro e com expressão de dor. A situação do brasileiro preocupa a Seleção Brasileira na data Fifa.