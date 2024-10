Vini Jr. entra no hall de maiores artilheiros da história do Real Madrid

Vini Jr. marcou contra o Villarreal e chegou aos 87 gols com a camisa do Real Madrid (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 18:35 • Madri (ESP)

Vini Jr. bateu mais um recorde histórico com a camisa do Real Madrid. Ao marcar no duelo contra o Villarreal, neste sábado (5), pela nona rodada de La Liga, no Santiago Bernabéu, o atacante brasileiro chegou aos 87 gols com os Blancos e entrou no Top 23 dos maiores artilheiros da história do clube.

Entre os brasileiros, é Vini é o segundo, só atrás do Ronaldo, com 103 vestindo a camisa blanca. Aos 24 anos, se consolida cada vez mais como o grande protagonista do Real Madrid. As estatísticas foram divulgadas pelo "Transfermarkt".

Maiores artilheiros da história do Real Madrid

1° - Cristiano Ronaldo - 450 gols

2° - Karim Benzema - 354 gols

3° - Raúl - 323 gols

4° - Di Stéfano - 285 gols

5° - Santillana - 273 gols

6° - Ferenc Púskas - 243 gols

7° - Hugo Sánchez - 208 gols

8° - Emilio Butragueño - 170 gols

9° - Paco Gento - 169 gols

10° - Pirri - 156 gols

11° - Amâncio - 144 gols

12° - Míchel - 131 gols

13° - Fernando Hierro - 127 gols

14° - Gonzalo Higuaín - 121 gols

15° - Juanito - 114 gols

16° - Pahiño - 112 gols

17° - Gareth Bale - 106 gols

18° - Ronaldo 103 gols

19° - Iván Zamorano - 101 gols

20° - Luis Molowny - 101 gols

21° - Sergio Ramos - 101 gols

22° - Fernando Morientes - 101 gols

23° - Vinícius Júnior - 87 gols

Vini Jr. comemora gol em duelo entre Real Madrid e Villarreal, pela nona rodada da La Liga, onde chegou aos 87 gols com a camisa merengue (Foto: Oscar del Pozo / AFP)

Vini Jr. em Real Madrid 2 x 0 Villarreal

1 gol

1 finalização no gol

2 finalizações para fora

2/3 dribles certos

52 ações com a bola

31/39 passes certos (79%)

1 passe decisivo

1/3 bolas longas totais

6/9 duelos no chão ganhos

2 faltas sofridas

2 desarmes

