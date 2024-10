Vini Jr. tem lesão confirmada no Real Madrid e pode desfalcar Seleção

Vini Jr, em ação pelo Real Madrid durante partida contra o Villarreal, pela nona rodada de La Liga (Foto: Oscar del Pozo / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 08:36 • Madri (ESP)

Apesar de ter brilhado na vitória do Real Madrid, neste sábado (5), pela nona rodada de La Liga, no Santiago Bernabéu, Vini Jr. deixou a partida apoiando o ombro e com expressão de dor. O clube espanhol divulgou oficialmente o boletim médico do atacante, diagnosticado com uma lesão cervical e terá seu quadro de evolução avaliado futuramente.

Vinícius Júnior disputou uma jogada aos 33 minutos do segundo tempo, pouco tempo após ter marcado um gol. No entanto, o atacante levou a pior e caiu de mau jeito, sendo substituído na sequência. Por conta da lesão, o camisa 7 pode ser cortado pela Seleção Brasileira de Dorival Júnior, que entra em campo nesta quinta-feira (10), contra o Chile, em Santiago, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

Além de Vini Jr., o lateral-direito Daniel Carvajal também sofreu uma lesão gravíssima no duelo do fim de semana. Segundo as informações passadas pelo atleta em suas redes sociais, ele rompeu o ligamento cruzado anterior, passará por cirurgia nos próximos dias e deve perder o restante da temporada.

Confira o boletim médico de Vini Jr. divulgado pelo Real Madrid

Após exames realizados em nosso jogador Vinícius Júnior, ele foi diagnosticado com uma lesão cervical e terá seu quadro de evolução avaliado.