Início da Premier League aponta equilíbrio na briga pelo título

Pep Guardiola conduziu o Manchester City ao título nas últimas quatro edições do campeonato (Foto: DARREN STAPLES / AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 07:00 • Redação do Lance!

Ao final da sétima rodada da Premier League com os jogos deste domingo (6), a tabela da competição pode ter cinco equipes bem posicionadas na briga pelo título. Protagonistas nas últimas temporadas, Liverpool, Manchester City e Arsenal, ganharão a companhia de Aston Villa e Chelsea, a depender de resultados.

Se os Blues vencerem o Nottingham Forest e os Villans baterem o Manchester United, ambos chegarão a 16 pontos, dois a menos que o líder Liverpool. Claro que o recorte ainda é pequeno e não há como garantir que a briga vai se manter a mesma até a 38ª rodada, mas o cenário atual sugere que o rumo da temporada pode quebrar a hegemonia cityzen: são quatro anos levantando o troféu.

➡️ Palmer quebra recorde na Premier League; veja jogadores que marcaram mais de três gols em apenas um tempo

Fim da hegemonia do City na Premier League?

O domínio do Manchester City na Inglaterra será alvo de debate no decorrer desta temporada, afinal, os desafios são maiores do que nunca. O desgaste físico deve ser uma das maiores barreiras do time de Pep Guardiola: será necessário manter o nível de regularidade em meio a uma temporada que pode chegar aos 80 jogos. Não foi nem preciso chegar na metade para que uma das principais estrelas do time, Rodri, tivesse uma lesão séria no joelho. O espanhol deve perder o ano em tratamento no joelho direito.

Apesar da profundidade do elenco, a maratona de jogos deve ser um problema a superar. Do outro lado, quem esfrega as mãos são os rivais. Chegou a vez do Arsenal finalmente conquistar a Premier League? Enquanto questões físicas preocupam em Manchester, o trabalho de Mikel Arteta evolui em Londres. Com 17 pontos, os Gunners jogam um futebol objetivo e coeso, como um grupo cada vez mais acostumado a brigar pelo topo - apesar das frustrações, as últimas duas temporadas são prova.

Mikel Arteta, do Arsenal, é um dos melhores treinadores da Premier League (Foto: Justin Tallis / AFP)

➡️ De Alcaraz a Verstappen: revista americana elege os atletas mais influentes do mundo dos esportes

Em sentido parecido está o Aston Villa. A realidade é que o clube subiu degraus nas últimas temporadas, e mesmo que não chegue até o final da Premier League na briga pelo título, o trabalho de Unai Emery representa uma virada de chave para o clube. O início de campanha na Champions League, com uma vitória emblemática diante do Bayern de Munique, comprova a força do grupo para superar desafios e reafirma o poder do time sob seus domínios.

Em menos de uma década, a equipe Birmingham saiu da segunda divisão e retornou às competições europeias. Em 2024-25, tem tudo para ser um forte postulante a retornar à Champions League.

Liverpool e Chelsea, do outro lado, vivem fases diferentes, mas que partem de um ponto semelhante: um novo comandante. Após o final do casamento com Jürgen Klopp, o Liverpool apostou no holandês Arne Slot para o cargo, e é correto afirmar que a escolha tem se justificado: ninguém somou mais pontos que os Reds até aqui na competição. Já o Chelsea, que após o fiasco nas temporadas passadas trouxe o promissor Enzo Maresca na busca da implementação de um estilo autêntico e objetivo, vive ótima fase e não perde desde agosto na Premier League.

➡️ Brasileiros têm dia agitado na Inglaterra; veja resumo dos jogos da Premier League

As ambições, entretanto, não aparentam ser as mesmas. São elencos de estilos diferentes: o do Chelsea, mais jovem e promissor, enquanto o do Liverpool está mais acostumado com a briga pela taça. O entusiasmo com o início de trabalho de Maresca é tanto que o italiano precisou frear a animação. Para ele, os Blues ainda precisam caminhar para se colocarem como candidatos à taça:

-Eu realmente não acho que podemos competir com o City ou o Arsenal. Realmente não acho isso porque não estamos prontos. A razão é que o City trabalha com o mesmo técnico há nove anos e o Arsenal há cinco anos. Se você quer competir por grandes coisas, precisa desse tempo.

Chelsea e Aston Villa correm por fora pelo título da Premier League. Para seguir na cola "trio de ferro", é preciso vencer: os Blues entram em campo contra o Forest às 10h (de Brasília), no Stamford Bridge, enquanto os Villans encaram o Manchester United, no mesmo horário.

Treinador do Chelsea, Enzo Maresca comanda o time na temporada 2024-25 (Foto: by Adrian DENNIS / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional