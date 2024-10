Carvajal confirma lesão grave em jogo do Real Madrid

Carvajal sofre lesão em jogo do Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 03:45 • Rio de Janeiro

Daniel Carvajal, lateral-direito do Real Madrid, sofreu uma lesão gravíssima. O defensor, candidato à Bola de Ouro de 2024, rompeu o ligamento cruzado anterior, passará por cirurgia nos próximos dias e deve perder o restante da temporada.

➡️ Vini Jr. entra no hall de maiores artilheiros da história do Real Madrid

- Foi confirmada uma contusão grave no ligamento cruzado. Vou ter que passar por cirurgia e estarei alguns meses fora dos gramados. Já quero começar a recuperação e voltar à ação como uma besta. Muito obrigado por todas as mensagens - afirmou o atleta em suas redes sociais.

O lance aconteceu já nos acréscimos do segundo tempo do confronto com o Villarreal, por La Liga. Em dividida com Yeremy Pino, Carvajal tentou dar um chutão e ficou com o joelho preso entre as pernas do oponente. Ao cair no chão, gritou por conta da dor e deixou o Santiago Bernabéu chorando. Carlo Ancelotti, técnico do Real, também falou sobre o lance.

➡️ Elenco do Real Madrid recebe carros de luxo; veja fotos

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- O vestiário está triste e muito preocupado. É algo que acontece muitas vezes e tem sido impulsionado pelo nosso calendário. Infelizmente, foi com um jogador muito importante para nós - disse o italiano.

Apesar da contusão de seu capitão, o Real Madrid superou o Villarreal por 2 a 0, com um gol de Valverde e um gol de Vinícius Jr. Com o triunfo, os Merengues empataram em pontos com o líder Barcelona - 21 a 21 -, mas os catalães ainda disputarão seu jogo equivalente pela nona rodada do Espanhol, neste domingo (5), às 11h15 (de Brasília), contra o Alavés.

Carvajal sofreu lesão grave e deixou o campo chorando (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)