Vini Jr. marca gol antológico, e Real Madrid bate Villarreal em La Liga

Vini Jr. comemora gol em duelo entre Real Madrid e Villarreal, por La Liga (Foto: Oscar del Pozo / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 18:06 • Madri (ESP)

Vini Jr. decidiu mais uma vez para o Real Madrid. Na partida contra o Villarreal neste sábado (5), pela nona rodada de La Liga, no Santiago Bernabéu, o clube da capital espanhola venceu por 2 a 0. Além do atacante brasileiro, o meio-campista uruguaio Valverde marcou o outro gol, ambos de fora da área.

Com o resultado, os Merengues ocuparam à segunda colocação, com 21 pontos em nove jogos (seis vitórias e três empates). Já o Submarino Amarelo perdeu a chance de chegar à vice-liderança, e se manteve com 17 pontos

Como foi o jogo?

O Real Madrid saiu na frente logo no início do jogo, apesar do equilíbrio nas ações nos primeiros minutos. Sem precisar da magia do trio Vini Jr., Bellingham e Mbappé, Valverde finalizou de fora da área, desvia na defesa adversária sem chances ao goleiro Diego Conde. Porém, mesmo com a vantagem, os Merengues não tiveram "tranquilidade" na primeira etapa: o Villarreal chegou a criar grandes chances, especialmente com a bola no travessão em cabeceio de Barry, mas foi para o intervalo sem igualar o placar.

Na volta ao gramado, o Real Madrid seguiu com o mesmo controle depois do primeiro gol. Aos 27 minutos do segundo tempo, os mandantes marcaram mais uma vez distante da grande área, desta vez com Vini Jr.: o camisa 7 recebeu de Valverde e ampliou a vantagem dos blancos. Antes do apito final, Carvajal dividiu uma bola com um defensor do Villarreal e sentiu o joelho direito. O lateral espanhol caiu no chão gritando de dor e foi levado pelos médicos para fora do gramado de maca.

Jogadores do Real Madrid comemoram gol sobre o Villarreal, pela nona rodada em La Liga (Foto: Oscar del Pozo / AFP)

O que vem pela frente?

Após a volta da pausa internacional da Data Fifa, o Real Madrid encara o Celta de Vigo, fora de casa, no dia 19 de outubro, válido pela décima rodada em La Liga. Enquanto isso, o Villarreal recebe o Getafe, no dia seguinte.

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID X VILLARREAL

9ª RODADA - LA LIGA

🗓️ Data e horário: sábado, 5 de outubro às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (Espanha)

🥅 Gols: Federico Valverde (14'/1°T) e Vini Jr. (27'/2ºT) (Real Madrid)

🟨 Cartões amarelos: Kiko Femenía (Villarreal)

⚽ ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Lunin; Dani Carvajal, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy; Luka Modric, Camavinga, Jude Bellingham; Valverde, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

VILLARREAL (Técnico: Álvaro Pacheco)

Diogo Conde; Kiko Femenía, Albiol, Logan Costa, Sergi Cardona; Santi Comesaña, Parejo, Pape Gueye; Baena Barry, Nicolás Pepe.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (ESP)