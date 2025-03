Joia de 19 anos do Manchester United, Kobbie Mainoo se tornou um dos símbolos do futuro do clube e do futebol inglês. Com isso, desperta o interesse de times mundo afora para a próxima janela. Um deles é o Real Madrid, que mira a contratação do meia. A informação foi publicada pelos sites espanhóis "Mundo Deportivo" e "Defenza Central".

Mainoo não é visto como prioridade na janela do Real Madrid, visto que o setor de meio-campo dos Merengues foi reforçado recentemente com nomes como Tchouaméni, Camavinga e Jude Bellingham. No entanto, a diretoria lista o volante inglês como oportunidade de mercado.

Pesa contra o United o momento do clube, em que lida com dificuldade financiera e técnica. Rúben Amorim assumiu o comando do time em novembro, porém, os resultados não apareceram. Mesmo vivo nas quartas de final da Europa League, os Diabos Vermelhos figuram apenas a 14ª colocação da Premier League.

(Foto: AFP)

Atualmente lesionado, Mainoo soma 25 partidas pelo United na temporada. Por jogar de forma mais recuada, contribuiu com apenas um gol e uma assistência em todas as competições. Segundo Rúben Amorim, o meia, que não joga desde o dia 7 de fevereiro, deverá retornar "em algumas semanas".

Real Madrid tem concorrência por meia do United

Não é apenas o Real Madrid que tem interesse no meia do United. Por estar em ascensão, Mainoo também está na mira de times como Bayern de Munique e Chelsea, sendo este um dos favoritos por sua contratação caso ele deixe os Diabos Vermelhos. Seu vínculo é válido até 2027.