Após classificação do Real Madrid, Endrick celebra estar no ‘maior do mundo’

O Real Madrid avançou às quartas de final da Champions League ao passar pelo rival Atlético de Madrid, nesta quarta-feira (12), e o atacante Endrick aproveitou para celebrar a vaga às quartas de final. Após a classificação nos pênaltis no estádio Riyadh Air Metropolitano, o brasileiro declarou que é uma honra estar no "maior clube do mundo".

- Fico muito feliz de fazer parte da classificação. É um sentimento muito grande de estar no maior time do mundo, com os melhores jogadores do mundo. Sentir um pouco, entrar no jogo, desfrutar, ver os pênaltis. Fico muito contente com tudo isso - disse Endrick, em entrevista à "ESPN".

O Atlético de Madrid venceu o jogo por 1 a 0, com gol de Conor Gallagher. Na partida de ida, os Merengues havia vencido por 2 a 1. Nas penalidades, os merengues bateram os colchoneros por 4 a 2, com direito a uma cobrança anulada de Julian Álvares por dois toques na bola.

Endrick no jogo da classificação do Real Madrid

O atacante brasileiro esteve em campo nos minutos finais do segundo tempo da prorrogação, no lugar do compatriota Vini Jr. No relógio, já marcavam 115 minutos de partida.

Em campo, Endrick não conseguiu ter grande destaque nos poucos minutos em que esteve em ação contra o Atlético de Madrid, mas acompanhou de perto a classificação da equipe após os pênaltis. Contudo, ele roubou a cena ao lado de Rüdiger durante a comemoração merengue.

Agora, a equipe espanhola avança de fase na Champions League e irá para as quartas de final enfrentar o Arsenal em abril, para definir quem segue vivo em busca da Orelhuda. Os confrontos pela ida das quartas irão acontecer nos dias 8 e 9 de abril e as voltas, nos dias 15 e 16.