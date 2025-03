Torcedores pedem Casemiro na Seleção após atuação pelo Manchester United

Casemiro arrancou elogios de torcedores na web por conta da atuação na goleada do Manchester United sobre a Real Sociedad nesta quinta-feira (13), pelas oitavas de final da Europa League. O brasileiro foi muito participativo e controlou o meio-campo durante os 79 minutos em que esteve em campo na vitória por 4 a 1 no Old Trafford, que rendeu aos Red Devils a vaga nas quartas de final.

No duelo, o volante registou três desarmes, duas interceptações, um chute bloqueado e um corte contra os espanhóis. Além disso, o camisa 18 acertou 50 dos 60 passes tentados (83%), sendo quatro destes lançamentos longos. Ao ser substituído, o jogador foi aplaudido de pé pelos torcedores presentes no estádio.

Via redes sociais, internautas exaltaram o desempenho de Casemiro. Comentários elogiando a atuação foram acompanhados de pedidos de retorno do voltante à Seleção Brasileira; o jogador não é convocado desde março do ano passado, quando foi cortado por lesão.

Confira abaixo comentários sobre Casemiro em Manchester United x Real Sociedad

➡️ Manchester United goleia a Real Sociedad e passa na Europa League

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED 4 X 1 REAL SOCIEDAD

Jogo de volta - Oitavas de final - Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de março de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

🟨 Árbitro: Benoit Bastien (FRA).

⚽ Gols: Bruno Fernandes (aos 16'/1ºT, 5'/2ºT e 42'/2ºT) e Diogo Dalot (aos 46'/2ºT), para o Manchester United; Mike Oyazarbal (aos 9'/1ºT), para a Real Sociedad;

🟨 Cartões amarelos: de Ligt e Collyer, do Manchester United; Zubeldia, Marín, Zubimendi, Oyazarbal, Elustondo, Barrenetxea e Aguerd, da Real Sociedad.

🟥 Cartões vermelhos: Aramburu, da Real Sociedad.

⚽ ESCALAÇÕES

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ruben Amorim)

André Onana; De Ligt, Ayden Heaven e Mazraoui; Diogo Dalot, Casemiro (Collyer, aos 34'/2ºT), Dorgu e Bruno Fernandes; Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee (Eriksen, aos 44'/2ºT).



REAL SOCIEDAD (Técnico: Imanol Alguacil)

Álex Remiro; Elustondo (Traoré, aos 35'/2ºT), Igor Zubeldia (Aramburu, aos 11'/2ºT), Nayef Aguerd e Aihen Muñoz; Pablo Marín (Turrientes, aos 11'/2ºT), Martin Zubimendi e Brais Mendez; Takefusa Kubo (Óskarsson, aos 31'/2ºT), Mikel Oyarzabal e Sheraldo Becker (Barrenetxea, aos 10'/2ºT).