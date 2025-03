Entre os confrontos das quartas de final da Champions League, o que mais chama atenção é o Real Madrid x Arsenal, devido ao seu histórico inusitado. O maior campeão da competição eliminou o seu rival local (Atlético de Madrid) nos pênaltis, enquanto os Gunners passaram com tranquilidade pelo PSV, com um placar agregado de 9 a 3.

Real Madrid e Arsenal se enfrentaram apenas duas vezes em jogos oficiais. Os confrontos foram válidos pelas oitavas de final da Champions League 05/06. Na ocasião, os Gunners se classificaram após vencerem os Merengues por 1 a 0, no Etihad Stadium, e empatarem por 0 a 0, no Santiago Bernabéu.

O time galático do Real Madrid, comandado por Ronaldo e Zidane, não conseguiu se impor diante do Arsenal, de Thierry Henry. O francês foi o autor do gol que decretou a eliminação dos Merengues. A equipe de Londres só foi batida na final, pelo Barcelona de Ronaldinho Gaúcho e cia, por 2 a 1.

Visando manter a freguesia, o Arsenal terá que superar os desfalques de Kai Havertz, Gabriel Jesus e Bukayo Saka. O inglês é o único com chances remotas de retornar a tempo de disputar as partidas, que estão marcadas para os dias 8 e 16 de abril. Saka lesionou o tendão na partida contra o Crystal Palace, em fevereiro. De lá pra cá, já foi desfalque em 18 partidas.

Por outro lado, o Real Madrid terá que acreditar na força da sua camisa, e do seu "pacto" na Champions League, para derrotar os ingleses. As lesões também assombram os Merengues nesta temporada: Ceballos e Carvajal seguem no Departamento Médico, enquanto Mendy e Valverde lutam contra o desgaste físico. No entanto, Ancelotti confia no seu quarteto de ataque (Vini Jr., Mbappé, Rodrygo e Bellingham) para avançar na competição.

O vencedor do duelo entre Real Madrid e Arsenal, enfrenta na semifinal, quem avançar de PSG e Aston Villa. Do outro lado da chave, os confrontos são: Barcelona x Borussia Dortmund e Bayern de Munique x Inter de Milão. A grande final será realizada no dia 31 de maio, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.