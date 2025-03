O jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid ainda movimenta o mundo do futebol mesmo após dois dias da classificação merengue. Ex-jogador merengue, Clarence Seedorf criticou a postura dos atletas do time vencedor na partida, além de quesitonar as decisões do brasileiro Vini Jr em campo.

Atlético de Madrid 1x0 Real Madrid (2 a 4 nos pênaltis)

Na ocasião, o Real Madrid perdeu para o Atlético de Madrid por 1 a 0 no tempo regulamentar, mas venceu por 4 a 2 nas penalidades e avançou para as quartas de final da Champions League. O único gol da partida, disputada no Riyadh Air Metropolitano, casa dos colchoneros, foi marcado por Conor Gallagher, logo no começo do jogo.

Em ataque rápido, a bola chegou para Mbappé, que driblou dois e sofreu o pênalti. Vini Jr foi para a marca, mas não teve sucesso na batida e isolou a bola. Seedorf explicou a situação:

— Ele tirou o pênalti de Bellingham para provar algo, ele sempre vive esse desafio interno. Achei estranho que ele fosse o cobrador — disse o holandês.

— Não gostei de algumas atitudes dos jogadores do Real Madrid, é preciso respeitar a torcida adversária, e esses comportamentos não me agradam. Está claro que os torcedores do Madrid estavam muito empolgados nas arquibancadas, mas vi gestos que não gostei. Vi coisas que não vou contar aqui — completou Seedorf.

O único que ficou livre das críticas do ex-jogador foi o técnico Carlo Ancelotti. Para Seedorf, o italiano foi exemplo e soube ganhar.

— Ele estava consolando o adversário após o apito final, esse é o exemplo. Por outro lado, os jogadores do Madrid foram repreendidos mais de uma vez pelos funcionários do clube, mas continuaram fazendo gestos. Entendo a alegria, mas é preciso destacar que Ancelotti mostrou como se vence, como é preciso saber ganhar — opinou.

Situação de Vini Jr

Em atividade realizada na manhã desta sexta-feira (14) no CT do Real Madrid, Vini Jr não participou do treino. O camisa 7 foi a única ausência entre os jogadores. Carlo Ancelotti, no entanto, confirmou que o problema não é grave.

Depois de um dia de folga por conta do jogo contra o Atlético, os jogadores do Real se reapresentaram em Valdebebas para começar a preparação visando o jogo contra o Villarreal, que acontece no sábado (15). Segundo o "As", Vini Jr ficou de fora por lidar com desconforto muscular e, por isso, permaneceu nas facilitações do CT para treinar na academia e fazer trabalho de fisioterapia. Ele é dúvida para a partida.

