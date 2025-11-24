menu hamburguer
Futebol Internacional

Jornal alerta sobre desempenho de astro do Real Madrid: 'Suspeita'

Trent Alexander-Arnold teve desempenho abaixo do esperado no empate contra o Elche

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 24/11/2025
15:05
Time do Real Madrid reunido antes do empate por 2 a 2 com o Elche (Foto: Divulgação/Real Madrid)
imagem cameraTime do Real Madrid reunido antes do empate por 2 a 2 com o Elche (Foto: Divulgação/Real Madrid)
O lateral-direito Trent Alexander-Arnold vive seu momento mais delicado desde a chegada ao Real Madrid. Titular contra o Elche no domingo (23) após dois meses fora, o inglês teve desempenho abaixo do esperado, com números que reforçam a preocupação interna no clube merengue. Segundo o jornal espanhol "As", o rendimento do defensor reacendeu o debate sobre sua adaptação e o impacto técnico na equipe.

O diário detalha que o lateral chegou ao Real Madrid com expectativa de manter o nível apresentado no Liverpool e na seleção inglesa, mas ainda não correspondeu. O jornalista Sergio López acredita que a atuação no empate contra o Elche expôs erros recorrentes: excesso de cruzamentos, imprecisão com a bola e fragilidade nos duelos defensivos.

— Seu nível está muito abaixo das expectativas de sua contratação. Longe do rendimento que demonstrou poder entregar. Errático com a bola, pecando por um excesso de cruzamentos e frágil nos duelos. Todo jogador precisa de sua adaptação, de seu tempo. Mas, para Trent, os trens estão escapando — escreveu o "As".

O cenário se torna mais relevante pela ausência prolongada de Carvajal, que passou por nova cirurgia no joelho direito e praticamente está fora do restante de 2025. O momento abriria espaço para que Alexander-Arnold assumisse protagonismo na posição, já que retornava de lesão justamente quando o setor ficava sem seu titular. A análise do jornal aponta que o lateral não conseguiu aproveitar essa chance.

Retorno gradual de Alexander-Arnold no Real Madrid

Alexander-Arnold em ação durante empate do Real Madrid contra o Elche (Foto: JOSE JORDAN / AFP)
Alexander-Arnold em ação durante empate do Real Madrid contra o Elche (Foto: JOSE JORDAN / AFP)

Desde que retornou de lesão muscular, Arnold foi usado por Xabi Alonso por dez minutos contra o Rayo Vallecano, em Vallecas, após Valverde deixar o campo com desconforto. Depois do 0 a 0, o técnico afirmou que Trent ainda precisava de "um pouco mais de tempo" para recuperar ritmo. O jogador recebeu liberação médica no dia 25 de outubro, antes do El Clásico, e foi relacionado. Porém, não entrou contra Barcelona e Valencia.

Antes da partida contra o Elche, Xabi Alonso havia declarado que o clube aproveitou a pausa para trabalhar com o jogador, sinalizando confiança e indicando que aquela seria a oportunidade ideal para seu crescimento.

Alexander-Arnold voltou aos gramados na derrota do Real Madrid para o Liverpool, seu ex-clube, em Anfield. O jogo foi marcado por pressão da torcida local, visto que o inglês optou por não renovar contrato e se despediu em meio a vaias em sua despedida pelos Reds.

