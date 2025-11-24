Quando o Real Madrid anunciou que iniciaria um processo de venda de parte das ações, houve grande barulho na imprensa e no quadro de sócios do clube. A operação proposta é semelhante às que fazem os clubes que viram SAFs, e o presidente madridista, Florentino Pérez, voltou a falar sobre o tema no último domingo. Durante a Assembleia Geral de Sócios, ele reforçou a defesa na ideia, mas procurou tranquilizar os pares. O processo, pelo que ele disse, ainda precisa ser debatido para ser votado e confirmado nas próximas semanas. E o controle do clube não passaria para mãos externas. A ideia dele é exatamente o contrário.

- Antes, quero dizer que li coisas absurdas. Que eu deixaria a presidência do Real Madrid dentro de um ano. Que eu quero ficar com o clube. Ou que o clube passaria a ser propriedade de uma fundação - o que seria o mesmo de tirá-lo de seus donos, os sócios. Ou que fazemos isso só porque precisamos de dinheiro. Quando todo mundo sabe que somos o clube mais rico do mundo e o que queremos é continuar sendo - afirmou Florentino, que prosseguiu:

- Li também que a junta diretiva estaria dividida em torno desta reforma. Posso assegurar-lhes que todos os membros desta junta, de forma unânime, apoiamos esta reforma porque sempre estivemos unidos e porque estamos plenamente conscientes das ameaças que enfrentamos - garantiu o presidente do Real Madrid.

Blindagem patrimonial e valorização do clube

Florentino resumiu a reforma proposta em dois pilares: proteção estrutural do clube e valorização do ativo institucional.

- (Queremos) Blindar o clube contra ataques externos e internos ao nosso patrimônio e colocar esse patrimônio em valor, para que todos sejamos conscientes do tesouro que os sócios temos em nossas mãos - explicou, antes de emendar:

- Este clube pertence a cada um de nós. Não a mim, não à junta, não a uma fundação, nem a nenhuma entidade externa. Devemos ser conscientes de que todos nós somos os donos do Real Madrid. E com esta reforma, seremos ainda mais.

Limitação estrutural do número de sócios e sucessão familiar

Um dos pontos centrais da proposta do presidente é a definição do número máximo de sócios como grupo permanente e reconhecido legalmente como proprietário do Real Madrid. Assim, os associados passariam a ser efetivamente proprietários, donos do clube.

- Proponho que os 100 mil sócios atuais também sejam reconhecidos como os verdadeiros proprietários do clube, e que se fixe este número de sócios para o futuro. Com esse blindagem, ninguém poderá diluir nossa condição de proprietários, nem alterar o equilíbrio que garante a independência e a estabilidade do Real Madrid. Nesse marco, poderá ser incorporado um novo sócio quando ocorrer uma baixa por falecimento, dando sempre prioridade aos filhos - detalhou, para ampliar em seguida:

- Todos os sócios atuais manteremos integralmente nossos direitos e, além disso, teremos novos direitos econômicos que hoje não possuímos. Com os estatutos atuais, quando falecemos não deixamos nenhum direito econômico para nossos herdeiros.

Investidor minoritário e governança reforçada

Outro eixo da proposta é a criação de uma estrutura societária que estabeleça uma limitação sempre minoritária do investidor externo. Ele explicou:

- Sobre essa base, essa filial poderá incorporar simplesmente uma participação minoritária. Por exemplo, de 5% de um ou vários investidores comprometidos a muito longo prazo e dispostos a aportar recursos próprios. Será, em resumo, um aliado estratégico e nunca um proprietário.