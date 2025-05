Carlo Ancelotti, alvo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção Brasileira, parece já ter uma data estipulada para o fim de seu trabalho no Real Madrid. O italiano deixará o comando dos Merengues logo após a disputa do clássico com o Barcelona, no domingo (11), segundo o jornal "Marca".

O martelo já foi batido pela diretoria espanhola, independente do que acontecer no dérbi, que faz parte da corrida pelo título de La Liga. Em caso de triunfo, o Real ficará a apenas um ponto dos rivais, que lideram a competição, e restariam três compromissos para o fim; independente do calendário, a decisão foi tomada pelo presidente Florentino Pérez, e ao que tudo indica, é imutável.

Ancelotti é um velho sonho do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para tomar a frente do Brasil, ainda que falte apenas um ano para a Copa do Mundo. A entidade tem pressa para a decisão, visto que os próximos jogos são nos dias 4 e 9 de junho, contra Equador e Paraguai, em confrontos cruciais pela vaga no Mundial de 2026.

A demora do Real Madrid para confirmar a decisão por "Carletto" fez com que o nome de Jorge Jesus, despedido no Al-Hilal, ganhasse força na Seleção. Porém, Ednaldo foi firme na escolha, visto que o atual campeão europeu está em sua mira desde 2023, e chegou a ter um acordo prévio, mas que não se confirmou por conta da renovação contratual com os Blancos.

A CBF, inclusive, chegou a considerar a possibilidade de enviar os nomes convocados para a Data Fifa sem que haja a interferência de um técnico, podendo assim aguardar ainda mais tempo por Carlo. Apesar do panorama, a confederação ainda acredita em um fim positivo para a novela.

🏆 Títulos de Ancelotti, alvo da Seleção, na segunda passagem pelo Real Madrid

⚽ Champions League: 2021-22 e 2023-24

⚽ Copa Intercontinental: 2022 e 2024

⚽ La Liga: 2021-22 e 2023-24

⚽ Copa do Rei: 2022-23

⚽ Supercopa da Uefa: 2022 e 2024

⚽ Supercopa do Rei: 2021-22 e 2023-24

Apesar da data estipulada para a saída ser antes do fim de 2024-25, Ancelotti deve continuar à frente do Madrid pelos jogos seguintes, e deixar Valdebebas antes do Mundial de Clubes. Espera-se que Florentino acelere por um substituto: o nome mais forte é o de Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen; Raúl González, ídolo do clube como jogador, pode ser promovido do Castilla ao time principal.