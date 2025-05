Segundo informações do 'BILD', Florian Wirtz já comunicou seu destino a Xabi Alonso, atual treinador no Bayer Leverkusen. De acordo com o portal, Wirtz confirmou que não quer ir ao Real Madrid nem ao Manchester City, e dá prioridade total ao Bayern de Munique. O jogador alemão de 22 anos tem contrato com o Leverkusen até 2027 e, após duas boas temporadas com o time alemão, pode escolher seu destino no próximo verão europeu.

Em entrevista à 'Radio Marca', O CEO do Bayer Leverkusen, Fernando Carro, já havia mencionado um valor de transferência de "ao menos 150 milhões de euros" por Wirtz, embora depois tenha suavizado suas declarações. O 'BILD' acrescenta que Wirtz é a prioridade número um do Bayern de Munique para a próxima janela de transferências.

Nesta temporada, Wirtz tem 16 gols e 13 assistências em 43 jogos pelo Bayer Leverkusen. Apesar de ter bons números, o alemão caiu um pouco de produção em relação à última temporada, na qual o clube foi campeão invicto da Bundesliga e venceu a Copa da Alemanha. Em 2023/2024, a promessa fez 18 gols e 20 assistências em 49 jogos. Florian Wirtz está avaliado em 140 milhões de euros segundo o Transfermarkt, site especializado em transferências de jogadores.

Florian Wirtz em ação pelo Bayer Leverkusen (Foto: Reprodução/Instagram)

Como forma de prevenção para não perder Wirtz, o Leverkusen estaria disposto a abrir negociações com o Bayern mediante ao pagamento de 150 milhões de euros (R$ 968 milhões). Fato é que o Bayern não possui esse dinheiro e cogita até pedir um empréstimo para arcar com o pagamento.

Depois de temporada histórica em que foi um dos protagonistas do título inédito do Leverkusen na Bundesliga, Wirtz, assim como todo o time, regrediu à média. Mesmo assim, o camisa 10 apresenta bons números no ano, contribuindo para 29 gols em 43 partidas de todas as competições.