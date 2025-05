Filho de CR7, ‘Robozinho’ é convocado por Portugal

Seguindo os passos do pai, Cristiano Ronaldo Jr. foi convocado nesta terça-feira (6), pela primeira vez para a seleção sub-15 de Portugal. Atualmente com 14 anos, o jogador defende as cores do Al-Nassr, da Arábia Saudita, mesmo time de CR7. O "Robozinho" foi chamado para a disputa do Torneio Internacional Vlatko Markovic, na Croácia, que acontece entre os dias 13 e 18 de maio, contra Grécia, Inglaterra e Japão.

Quando mais novo, Cristiano Ronaldo também havia sido convocado pela seleção de Portugal aos 15 anos, em 2001, marcando contra a África do Sul na estreia. Até aqui na carreira, CR7 Jr. vem acompanhando os passos do pai, uma vez que atua nas mesmas equipes. Foi assim na Juventus, Manchester United e, agora, no Al-Nassr.

Nas redes sociais, CR7 não deixou de parabenizar o filho pela conquista. Mãe de Cristiano, Maria Dolores Aveiro também celebrou a convocação de Cristiano Júnior para a seleção.

— Orgulhoso de ti, filho! — publicou CR7.

– Estou muito orgulhosa do meu filho, que está seguindo os passos do pai e representando a nossa seleção. A avó estará lá te apoiando. Orgulho — escreveu a avó.

CR7 vai jogar com o filho?

Atualmente com 40 anos, CR7 não esconde a vontade de dividir as quatro linhas com o filho. Em entrevista recente, o atacante jogou a responsabilidade para Júnior, o incentivando a seguir sua carreira de forma longeva ao ponto de que eles atuem juntos pelo menos uma vez.

— Não vejo isso como uma obsessão, sinceramente. Ele vai seguir o seu caminho, vai seguir a própria trajetória. Estarei orgulhoso com o que ele quiser fazer, tanto se for jogador como se for outra profissão qualquer. Isso, para mim, é indiferente. Se jogar, top. Se não jogar, não será um problema — disse ao "Canal 11"