O Borussia Dortmund pode ter reforço de Soumaïla Coulibaly para o Mundial de Clubes da FIFA. Segundo o jornalista Patrick Berger, da Sky Sports, o clube alemão estuda reintegrar o zagueiro Soumaïla Coulibaly, atualmente emprestado ao Stade Brestois 29, da França. Pessoas ligadas ao jogador estiveram em Dortmund recentemente para tratar do retorno, mas a liberação depende de um acordo entre as duas equipes.

A movimentação se intensificou após a lesão de Nico Schlotterbeck, titular da defesa aurinegra, que está fora da temporada. A situação se agravou com a saída de Filippo Mané, do time B, lesionado no último fim de semana. Com Niko Kovač utilizando esquema com três zagueiros, o clube corre contra o tempo para garantir alternativas viáveis no setor. O nome de Mats Hummels, que se aposentou recentemente, também foi ventilado. No entanto, o CEO Hans-Joachim Watzke afirmou que o retorno do ídolo só será considerado em caso de mais lesões.

O Borussia Dortmund está no Grupo F do Mundial de Clubes, ao lado do Fluminense (Brasil), Mamelodi Sundowns (África do Sul) e Ulsan HD (Coreia do Sul). A possível volta de Coulibaly adicionaria profundidade à defesa e reforçaria a equipe alemã para a disputa. O jovem zagueiro francês, revelado nas categorias de base do próprio Dortmund, teve bom desempenho no Brest, onde disputou 15 jogos, entre Ligue 1 e Champions League. Embora não tenha marcado gols ou dado assistências, sua evolução foi notável. A definição sobre sua situação deve acontecer nas próximas semanas, com o clube trabalhando para resolver a situação antes do fechamento da janela de transferências.

Coulibaly em campo pelo Stade Brestois 29 (Foto: Reprodução/Instagram/@scoulibaly_)

O Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, começa em 14 de junho e marca um novo formato da competição com 32 clubes.

Confira os jogos do Borussia Dortmund no Mundial de Clubes

🌏 Fluminense (Brasil) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Mamelodi Sundowns (RSA) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 13h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium

🌏 Borussia Dortmund (ALE) x Ulsan HD (KOR)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Miami