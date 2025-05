Galvão manda recado a Ednaldo Rodrigues: ‘Prove que tem acordo’

Durante o programa Galvão e Amigos, exibido na noite de domingo (5) na Band, o narrador Galvão Bueno solicitou publicamente que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, esclareça o suposto acerto com Carlo Ancelotti para assumir o comando da Seleção Brasileira.

- Eu realmente espero que o senhor consiga provar que tudo isso não é bem assim como parece. Que não existe uma irregularidade, que não existe um ato falho, alguma coisa que possa depor do cargo etc. É uma responsabilidade sua. Mas lhe dou um conselho: é o Ancelotti? Prove que tem um acordo. Uma conversa com ele que não é intermediada por ninguém — como saiu notícia por aí, né? Escolha o nome. Dê o nome. E depois, tente mostrar que tudo está claro. Como disse o Casagrande, como disse o Dunga: futebol — a paixão de todos nós — e a política… agora, a CBF tem a obrigação de mostrar que as coisas não são bem assim como apareceram hoje.

Em 2023, Ednaldo afirmou que havia um acordo com Ancelotti, mas o treinador italiano permaneceu no Real Madrid. Em março de 2025, após a demissão de Dorival Júnior, as negociações com Ancelotti foram retomadas. Segundo o The Athletic, Ancelotti e o Real Madrid chegaram a um acordo verbal para a rescisão do contrato, que vai até junho de 2026. O anúncio oficial da saída é esperado após o clássico contra o Barcelona, no próximo domingo, 11 de maio, que praticamente define as chances de título do time na La Liga.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF (Foto: Thais Magalhães / CBF)

Convocação sem técnico

A CBF já admite a possibilidade de enviar a chamada "lista larga" de convocados da Seleção Brasileira para a próxima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, diante de Equador e Paraguai, com jogadores escolhidos pelo departamento de futebol, que inclui até mesmo dirigentes, como o coordenador Rodrigo Caetano e o gerente Juan. O prazo final para o envio dessa lista, com cerca de 50 nomes, é 18 de maio.

Na CBF, ninguém admite publicamente qual é o alvo da Seleção Brasileira, mas esse sigilo é apenas protocolar. O primeiro da lista desde sempre é Ancelotti, do Real Madrid, que só vai negociar oficialmente após se desvincular do time espanhol. A expectativa é de que isso aconteça assim que o time não tenha mais chances de conquistar a liga espanhola, que termina em 25 de maio.

— Os nomes já ventilados indicam um treinador que tenha um perfil de campo que tenha um modelo de jogo dominante. A Seleção Brasileira não aceita nada diferente, mas também que tenha uma liderança importante perante os jogadores, e é por isso mesmo que a gente acabou convergindo para esses nomes. Eu acho que esse é o perfil ideal, mesmo sabendo que a Seleção, a dinâmica da Seleção, ela é muito diferente de clube — disse Rodrigo Caetano nesta segunda-feira (5), em entrevista ao "SporTV".