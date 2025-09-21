Vini Jr tem vivido mais momentos de incerteza no Real Madrid do que de prestígio. O jogador, que já foi peça central no ataque do clube, hoje vê sua posição de titular incontestável ameaçada. Desta vez, após somar nove substituições na temporada, o brasileiro percebe o time depender cada vez menos dele, já que, no novo esquema de Xabi Alonso, o ataque tem pendido com mais frequência para a direita.

Além de Vini Jr, quem também vem perdendo protagonismo é Rodrygo. Os dois brasileiros disputam posição pela esquerda, mas é Franco Mastantuono, que atua pela direita – antiga posição do ex-Santos – quem vem sendo mais acionado no novo esquema de Xabi Alonso. A ideia do treinador é clara: desafogar e reduzir a “Vinidependência”. Na temporada passada, o ex-Flamengo foi responsável por 70% dos ataques no seu setor.

Diante disso, o papel de Vini Jr no ataque tem sido cada vez menor. O jogador, apesar de ser o segundo do time com mais participações em gols – quatro, atrás apenas de Mbappé –, não é mais titular absoluto. Sob o comando de Xabi Alonso, o brasileiro já foi substituído nove vezes, começou na reserva em duas partidas e só atuou os 90 minutos em uma única ocasião.

No jogo contra o Espanyol, a perda de protagonismo foi evidente. Segundo dados do Supercomputador Opta, o lado direito, onde Mastantuono atuou, concentrou as chances mais claras do Real Madrid. O argentino teve mais dribles completos, mais cruzamentos, mais intervenções e mais passes que o brasileiro. Além disso, ainda de acordo com o Opta, os ataques pela direita (34,9%) foram levemente superiores aos da esquerda (34,7%).

Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Apesar das condições adversas, Vini Jr 'respira' no Real Madrid

Mesmo com o protagonismo reduzido, Vini Jr ainda demonstra ser uma força decisiva no ataque do time. Com dois gols e duas assistências, o brasileiro só fica atrás de Mbappé na lista de participações diretas. O francês soma oito ações, sendo sete gols – três de pênalti – e uma assistência.

O brasileiro, mesmo diante de um cenário menos favorável, consegue se destacar e manter influência no ataque madrilenho. Em comparação a Mbappé, Vini Jr tem apenas 349 minutos em campo, enquanto o francês já soma 536. Mesmo assim, o ex-Flamengo registra uma participação em gol a cada 87,2 minutos, mesmo com média de 58 minutos por jogo.

Para efeito de comparação, Mastantuono, que tem sido a principal opção do outro lado do campo, ainda não balançou as redes pelo clube nem distribuiu assistências. O argentino disputou cinco partidas com a camisa merengue e, apesar das boas atuações, ainda não se tornou uma peça capaz de ofuscar Vini Jr.

