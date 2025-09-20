Novela sobre renovação de Vini Jr e Real Madrid ganha novo capítulo; entenda
Jogador tem perdido espaço no comando de Xabi Alonso
O futuro de Vini Jr no Real Madrid voltou ao centro das atenções. O atacante, um dos símbolos das conquistas recentes do clube, vê sua renovação de contrato emperrar enquanto perde espaço sob o comando de Xabi Alonso. Com vínculo até junho de 2027, o brasileiro tenta avançar nas negociações para permanecer, mas a nova realidade dentro de campo tem complicado as conversas.
De acordo com o "Diario AS", Vini Jr e Real Madrid chegaram a estar muito próximos de um acordo antes do Mundial de Clubes, já com Xabi Alonso no comando. O brasileiro chegou a reduzir consideravelmente suas exigências salariais, aproximando-se da proposta inicial do clube. Mesmo assim, as tratativas esfriaram após a chegada do novo treinador, justamente quando parecia que a renovação estava prestes a ser anunciada.
Vini Jr tem perdido o protagonismo no Real Madrid
Paralelamente, a rotina em campo mudou. Vini Jr, que era peça intocável no ciclo de Carlo Ancelotti, agora convive com substituições constantes e atuações mais curtas. Em 12 jogos com Xabi, só completou 90 minutos uma vez, foi substituído em nove partidas e começou no banco em duas. Na atual temporada, disputou seis partidas, sendo titular em quatro e reserva em duas, com média de apenas 58 minutos por jogo. Mesmo assim, segue como o segundo atleta do elenco com mais participações diretas em gols, com quatro.
O episódio mais marcante dessa nova fase aconteceu contra o Espanyol. Após ser avisado durante a pausa para hidratação que sairia, Vini Jr reagiu com irritação, jogou a garrafa no chão e foi direto ao vestiário, retornando apenas depois para o banco. Situação semelhante havia ocorrido na Champions, contra o Marseille, quando começou no banco e foi substituído aos 77 minutos.
Essas mudanças alimentam especulações sobre a prioridade do Real Madrid em relação ao brasileiro. Embora o clube tenha rejeitado propostas milionárias no passado – inclusive uma da Arábia Saudita –, a diretoria parece adotar postura cautelosa. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele quer renovar e seguir conquistando títulos, mas espera sinais claros do clube sobre seu papel no projeto de Xabi Alonso.
Para o Real Madrid, o impasse tem peso financeiro e esportivo. Se não renovar, Vini Jr pode negociar uma saída a custo zero em 2027, o que seria um prejuízo histórico para um atleta eleito o melhor do mundo em 2024. Por outro lado, um contrato longo e caro agora poderia engessar a folha salarial caso o atacante realmente perca protagonismo.
Os próximos meses serão decisivos para definir o rumo da novela. Caso não haja acordo até o fim do ano, cresce o risco de o brasileiro considerar propostas externas ou mesmo forçar uma saída já na próxima janela.
