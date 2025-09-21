Técnico do Real Madrid se arrepende de decisão sobre Vini Jr: ‘Poderia ter esperado’

O técnico Xabi Alonso mostrou arrependimento em ter substituído o atacante Vini Jr no segundo tempo da vitória do Real Madrid sobre o Espanyol pela quinta rodada de La Liga. Em entrevista coletiva, o treinador espanhol explicou as razões da mudança. Autor da assistência para o gol de Mbappé, o brasileiro mostrou irritação com a saída e tem sido frequentemente substituído em partidas.

— A única coisa que faltou ao Vinicius foi um gol. É verdade que ele saiu de campo quando estava se sentindo melhor e eu podia ter esperado um pouco mais para substituí-lo, mas entendi que precisávamos de jogadores novos para manter o controle — disse Xabi Alonso.

Em 12 jogos sob o comando do treinador, Vini só completou 90 minutos uma única vez, foi substituído em nove partidas e começou no banco em outras duas. Nesta temporada, em seis jogos, foi titular em quatro e reserva em dois, , sendo cinco deles pela LaLiga e um pela Champions, com média de apenas 58 minutos por partida.

— Vinicius queria ficar (no jogo) porque estava se sentindo bem. Mastantuono também, por exemplo. Com raiva? Ele não estava muito feliz, mas Franco também não. Acontece com todo mundo, mas estou muito feliz com o desempenho do Vinicius. O calendário é exigente e temos que continuar — completou o técnico do Real Madrid.

Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)

Vini Jr estaria insatisfeito com as substituições nos jogos do Real Madrid

O episódio mais recente aconteceu diante do Espanyol, na última rodada de La Liga. Xabi Alonso avisou Vini Jr sobre a substituição durante a pausa para hidratação. Inconformado, o brasileiro atirou a garrafa no chão, ergueu os braços em protesto e foi direto ao vestiário após deixar o gramado, retornando apenas mais tarde para o banco de reservas. Não foi um caso isolado. Contra o Marselha, na Champions League, ele também havia sido retirado aos 77 minutos, após iniciar a partida no banco no jogo anterior.

A situação contrasta com os tempos de Carlo Ancelotti, quando Vinicius era quase intocável no time titular. Sob Xabi, seu tempo máximo em campo nesta temporada foi de 78 minutos, na estreia contra o Osasuna.

