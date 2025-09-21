menu hamburguer
PSV e Ajax empatam em clássico movimentado e mantêm perseguição ao líder na Eredivisie

Duelo foi decidido nos minutos finais da segunda etapa

FBL-NED-EREDIVISIE-PSV-AJAX
imagem cameraPSV e Ajax em ação no Philips Stadion, em Eindhoven, neste domingo (21) (Foto: Koen van Weel/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 21/09/2025
12:13
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em mais uma edição de um dos maiores clássicos do futebol holandês, PSV e Ajax empataram por 2 a 2 neste domingo (21), no Philips Stadion, em Eindhoven, em partida válida pela sexta rodada da Eredivisie. Os gols dos Camponeses foram marcados por Ismael Saibari e Yarek Gasiorowski, enquanto Oscar Gloukh e Kenneth Taylor balançaram as redes a favor dos Fihos dos Deuses. O resultado mantém o equilíbrio na parte de cima da tabela e reforça a competitividade entre dois dos três principais clubes dos Países Baixos.

O Feyenoord lidera a tabela com 15 pontos e 100% de aproveitamento nas cinco primeiras rodadas. As outras duas principais equipes do país completam o trio de destaque neste início de Campeonato Holandês. Atual campeão, o PSV tropeçou pela primeira vez nesta edição e ocupa a segunda posição com 13 pontos, somando quatro vitórias e um empate. O Ajax aparece logo em seguida, na terceira colocação, com 12 pontos, após conquistar três vitórias e três empates.

FBL-NED-EREDIVISIE-PSV-AJAX
Johnny Heitinga, técnico do Ajax (à esquerda), e Peter Bosz, do PSV (à direita) (Foto: Koen van Weel/AFP)

Como foi a partida? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

O PSV abriu o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo, em jogada construída pelo lado direito do campo com a participação de um nome conhecido dos fãs de futebol internacional: Ivan Perišić. O croata — destaque da Copa do Mundo de 2018 — levou até a linha de fundo e cruzou com precisão na cabeça de Ismael Saibari, que apareceu livre na pequena área para finalizar sem chances para o goleiro.

O Ajax empatou aos 31', em cobrança de pênalti executada com precisão por Kenneth Taylor. O meio-campista bateu no canto direito, enquanto o goleiro pulou para o lado oposto.

FBL-NED-EREDIVISIE-PSV-AJAX
PSV e Ajax em ação no Philips Stadion, em Eindhoven, neste domingo (21) (Foto: Koen van Weel/AFP)

2️⃣ Segundo tempo

A equipe da casa voltou à frente no placar aos 36', mais uma vez em jogada aérea. O lance começou novamente pelo lado direito, com Mauro Júnior fazendo o cruzamento com o pé esquerdo para a área. A bola encontrou Yarek Gasiorowski, que subiu com firmeza para cabecear forte e marcar o segundo gol do PSV.

O Ajax conseguiu empatar novamente, aos 88'. Gloukh iniciou a jogada ao vencer a marcação no meio-campo, tabelou com Taylor — autor do primeiro gol — e recebeu de volta um passe em profundidade, ficando cara a cara com o goleiro. Com frieza, finalizou por entre as pernas do adversário, decretando o empate por 2 a 2 no clássico em Eindhoven.

