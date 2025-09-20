Preterido? Vini Jr foi substituído pela 9ª vez e se irrita

O início da era Xabi Alonso no Real Madrid vem sendo desafiador para Vini Jr. O atacante brasileiro, peça fundamental nas últimas temporadas, perdeu protagonismo e tem convivido com substituições frequentes. O brasileiro tem sido frequentemente substituído em jogos e só jogou um jogo completo uma vez, durante o Mundial de Clubes.

Em 12 jogos sob o comando do treinador, Vini só completou 90 minutos uma única vez, foi substituído em nove partidas e começou no banco em outras duas. Nesta temporada, em seis jogos, foi titular em quatro e reserva em dois, com média de apenas 58 minutos por partida. O cenário, porém, tem incomodado o camisa 7, que demonstra publicamente insatisfação com a nova rotina.

Apesar do tempo reduzido em campo, Vini ainda é o segundo jogador do elenco com mais participações em gols na temporada quatro), mostrando que segue decisivo mesmo com minutos limitados

Vini Jr estaria insatisfeito com a situação

O episódio mais recente aconteceu diante do Espanyol, pelo Campeonato Espanhol. Xabi Alonso avisou Vini Jr sobre a substituição durante a pausa para hidratação. Inconformado, o brasileiro atirou a garrafa no chão, ergueu os braços em protesto e foi direto ao vestiário após deixar o gramado, retornando apenas mais tarde para o banco de reservas. Não foi um caso isolado. Contra o Marselha, na Champions League, ele também havia sido retirado aos 77 minutos, após iniciar a partida no banco no jogo anterior.

Vini Jr em ação no duelo entre Real Madrid x Espanyol (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

A situação contrasta com os tempos de Carlo Ancelotti, quando Vinicius era quase intocável no time titular. Sob Xabi, seu tempo máximo em campo nesta temporada foi de 78 minutos, na estreia contra o Osasuna. Após o jogo contra o Espanyol, Xabi tentou explicar sua decisão.

– Ele estava bem, mas queria trazer jogadores novos nas pontas. Às vezes precisamos de energia extra, mesmo com atletas em bom momento – afirmou o treinador.

– Vini não ser titular absoluto? Todos querem jogar. Até o Mastantuono, quando eu fui substituí-lo, me olhou e disse: ‘Você vai me tirar?’ e eu respondi: ‘Sim, Franco, vou te tirar’. Ele ficou um pouco bravo. Então, todos querem jogar, não só o Vini – completou Xabi Alonso.

