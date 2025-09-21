Com oito indicados, PSG terá jogo no mesmo horário da Bola de Ouro

O clássico entre Olympique de Marselha e PSG, que aconteceria neste domingo (21), foi adiado por conta de fortes tempestades e condições climáticas. Devido ao regulamento da Ligue 1, o jogo foi remarcado para o dia seguinte, às 15h (de Brasília). Porém, a nova data coincide com a cerimônia da Bola de Ouro, onde oito jogadores do Paris estão indicados, incluindo Dembélé, um dos favoritos ao prêmio de melhor do mundo.

O anúncio do adiamento foi feito pelo governo da região Provença-Alpes-Costa Azul, que administra a cidade de Marselha. A decisão ocorreu após piora nas condições climáticas, com risco de inundações e chuva intensa, mesmo com ingressos quase esgotados no Estádio Vélodrome.

Segundo informações do portal francês "RMCsport", o PSG tinha vontade de jogar o clássico entre 10h e 12h (de Brasília), mas, Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês, dará prioridade à Bola de Ouro em vez do clássico. Com isso, é provável que os indicados estejam presentes na cerimônia.

Na atual edição da Ligue 1, o PSG começou com 100% de aproveitamento e já na liderança do campeonato, com 12 pontos. Já o Olympique teve início irregular, marcado por brigas no vestiário e ocupa a sétima posição, com seis pontos (duas vitórias e duas derrotas).

Confira a nota da Liga Francesa sobre o adiamento de Olympique de Marselha x PSG

O Clássico entre Olympique de Marseille e PSG foi adiado para segunda-feira, 22 de setembro, às 20h (horário local da França).

Devido à previsão de mau tempo para a região de Marselha, a partida Olympique Marseille-Paris Saint-Germain, válida pela 5ª rodada da Ligue 1 e marcada para esta noite, foi adiada por decisão do Prefeito de Bouches-du-Rhône.

