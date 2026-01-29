Real Madrid e PSG decepcionam, e Champions promete surpresas no mata-mata

Na fase de liga da Champions League, Real Madrid e PSG decepcionaram ao não conseguirem vagas diretas às oitavas de final. Atual finalista, a Inter de Milão também disputará os playoffs da maior competição da Europa.

Com campanhas irregulares, as três equipes cavaram o buraco em que se colocaram, e a Champions League promete surpresas no mata-mata. Nos playoffs, a expectativa é de possíveis confrontos com alguns favoritos claros, mas sem que ninguém possa colocar a mão no fogo pelos gigantes.

Real Madrid e PSG vivem situação desconfortável na Champions

O Real Madrid iniciou a rodada da Champions League na 3ª colocação, mas a derrota por 4 a 2 para o Benfica fez com que o clube espanhol fosse para a 9ª colocação. Com isso, os merengues disputarão os playoffs e podem enfrentar justamente os Encarnados, que conseguiram uma vaga na 24ª colocação. O Bodo/Glimt é o outro possível rival.

Com uma temporada irregular, com mudança de treinador no decorrer da campanha e um futebol bem abaixo do esperado, o Real Madrid não terá um caminho fácil. O Benfica sobrou contra a equipe de Álvaro Arbeloa, enquanto o Bodo/Glimt vem de vitórias enormes contra Manchester City e Atlético de Madrid. Além disso, os merengues não contarão com Asencio e Rodrygo no jogo de ida.

Os dois possíveis rivais do Real Madrid também serão os mesmos da Inter de Milão, que também não fez uma campanha consistente na fase de liga e encerrou na 10ª colocação. No entanto, os italianos e os espanhóis são favoritos, principalmente pelo fato de serem jogos de ida e volta com decisão na casa dos clubes mais tradicionais.

Assim como na temporada passada, o PSG disputará os playoffs e tem como possíveis adversários o Mônaco e o Qarabag. A equipe de Luis Enrique sonha em fugir de um confronto nacional, principalmente pelo fato do clube do principado francês ser superior ao Brest, que foi o rival do atual campeão da Champions League nos playoffs em 2024/2025.

Na atual temporada, o Mônaco derrotou o PSG por 1 a 0 no único duelo entre as equipes, pelo Campeonato Francês. Seria um confronto equilibrado e que poderia ameaçar a continuidade do time de Luis Enrique na Champions League. Por isso, o clube do Parque dos Príncipes torce por um sorteio favorável e um duelo contra o Qarabag, do Azerbaijão.

Doué lamenta empate do PSG contra o Newcastle, na Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

Arsenal faz história, e Sporting é a grande surpresa da edição

No novo formato da Champions League, o Arsenal faz história e é o primeiro clube a conseguir uma campanha com 100% de aproveitamento na fase de liga. Com isso, os Gunners estão garantidos nas oitavas de final após oito partidas consistentes em que conseguiu ter o melhor ataque (23) e a melhor defesa (4) da competição.

O Bayern de Munique conseguiu uma campanha quase perfeita com sete vitórias em oito jogos, tendo sido derrotado apenas para o Arsenal. Com o 2º melhor ataque (22) e a 5ª melhor defesa (8), os bávaros também fizeram por merecer a vantagem de decidir seus jogos em casa até a semifinal, uma vez que estará na chave oposta a dos Gunners no mata-mata.

Na temporada passada, Lille e Aston Villa foram as grandes surpresas da fase de liga da Champions League. Na atual edição, Tottenham e Sporting foram as maiores zebras com duas vagas entre os oito melhores clubes do continente.

Na Premier League, os Spurs sofrem na 14ª colocação e estão mais próximos da briga contra o rebaixamento do que por uma vaga em competições europeias. Ainda assim, o Tottenham terminou a fase de liga na 4ª colocação com cinco vitórias em oito jogos e terá a vantagem de disputar o jogo de volta das oitavas de final na Inglaterra, assim como as quartas de final caso avance.

E o Sporting superou as adversidades e os rivais mais ricos para conquistar a 7ª colocação e uma vaga nas oitavas de final. Os Leões haviam superado o PSG na 7ª rodada e conquistaram uma grande virada sobre o Athletic Bilbao nos minutos finais para surpreender a Europa e ser a grande zebra da Champions até o momento.

Alisson Santos comemora gol da classificação do Sporting às oitavas de final da Champions (Foto: Cesar Manso/AFP)

Possíveis confrontos nos playoffs da Champions League

Com a classificação geral definida, a Uefa fará o sorteio dos confrontos dos playoffs, nesta sexta-feira (30). No entanto, a entidade já detalhou os possíveis confrontos que podem acontecer na fase que precede as oitavas de final.

Os playoffs contarão com oito confrontos em jogos a serem realizados em ida e volta. Os oito vencedores enfrentarão os clubes que já estão classificados às oitavas de final da Champions League.

Real Madrid/Inter de Milão x Benfica/Bodo

PSG/Newcastle x Mônaco/Qarabag

Juventus/Atlético de Madrid x Club Brugge/Galatasaray

Atalanta/Bayer Leverkusen x Dortmund/Olympiacos

Classificados às oitavas de final

A Inglaterra domina o cenário dos clubes classificados às oitavas de final da Champions League com cinco equipes. Somente o Newcastle não conseguiu uma vaga direta entre os 16 melhores times da Europa.

Arsenal Bayern de Munique Liverpool Tottenham Barcelona Chelsea Sporting Manchester City

