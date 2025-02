City e Real Madrid fazem ‘dérbi’ pelos playoffs da Champions; veja destaques do dia

A fase de playoffs de acesso às oitavas de final da Champions League terá o pontapé inicial nesta terça-feira (11). Com destaque para o confronto entre Manchester City e Real Madrid, no Etihad Stadium, seis equipes entram em campo na primeira leva de partidas com peso para a definição do chaveamento do mata-mata.

Além do duelo de peso em Manchester, também entram em campo Stade Brest e PSG, em Roudourou, Juventus e PSV, no Juventus Stadium, e Sporting e Borussia Dortmund, no Alvalade. A promessa é de emoção, e o Lance! separou tudo o que você precisa saber sobre os jogos. Confira!

City x Real Madrid, PSG e Juve em campo... a terça de playoffs na Champions League

⚽ MANCHESTER CITY x REAL MADRID

A realidade é que nenhum dos times esperava decidir a vida tão tarde na Champions League. Protagonistas de temporadas oscilantes em 2024-25, Manchester City e Real Madrid fazem o grande duelo dos playoffs de acesso às oitavas nesta edição. O que não dá para dizer é que o confronto é surpresa, afinal, esta será a quarta temporada seguida que Cityzens e Merengues disputam a sobrevivência no torneio.

Champions League 2023-24 - Quartas de final

Real Madrid 3x3 Manchester City

Manchester City (3) 1x1 (4) Real Madrid

Champions League 2022-23 - Semifinais

Real Madrid 1x1 Manchester City

Manchester City 4x0 Real Madrid

Champions League 2021-22 - Semifinais

Manchester City 4x3 Real Madrid

Real Madrid 3x1 Manchester City

Após o jogo no Etihad Stadium, os times decidem a vaga no Santiago Bernabéu, em Madri, no dia 19 de fevereiro.

👀 FIQUE DE OLHO: RODRYGO

O Rayo vive grande fase no ataque do Real Madrid. Especialmente em partidas que não contaram com Vini Jr. no comando de ataque, o camisa onze assumiu o protagonismo no ataque: são quatro gols nos últimos dois jogos. Além disso, o Manchester City, empatado com o Sevilla, é a maior vítima da carreira de Rodrygo. São quatro bolas na rede em sete partidas disputadas.

Além disso, a memória de Cityzens e Merengues é marcada por atuações do brasileiro. Na temporada 2021-22, Rodrygo saiu do banco e decidiu com dois gols, um aos 45' e outros aos 46' do segundo tempo, um jogo que parecia perdido para o Real Madrid. Na prorrogação, Karim Benzema, de pênalti, anotou o tento que classificou a equipe à decisão.

Rodrygo comemora gol decisivo pelo Real Madrid na Champions League 2022-22 (Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

⚽ STADE BREST x PSG

Este será o único confronto entre times do mesmo país nos playoffs da Champions League 2024-25. Atual líder isolado da liga francesa, o PSG vai encarar o oitavo na tabela nacional. Apesar disso, na Champions League, as campanhas na fase de liga foram equiparadas: ambas conquistaram 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e três derrotas.

Apesar do grande momento da equipe parisiense, a promessa é de um duelo equilibrado no decorrer dos 180 minutos. O Brest, liderado por Eric Roy, já deu demonstrações de que pode se portar como uma equipe competitiva: a derrota por 3 a 0 diante do Real Madrid não ilustrou perfeitamente as ações do jogo, e o time francês criou chances suficientes para incomodar o time de Ancelotti, especialmente na segunda etapa.

👀 FIQUE DE OLHO: OUSMANE DEMBÉLÉ

O desempenho na temporada 2024-25 não nega: deixar o Barcelona e retornar ao futebol francês foi uma decisão correta na carreira de Ousmane Dembélé. Aos 27 anos, o atacante vive a melhor temporada da carreira, com 21 gols marcados e seis assistências em 27 partidas disputadas. Artilheiro isolado da Ligue 1 e nome com mais gols no elenco do PSG nesta Champions, o camisa dez é promessa de desequilíbrio para o time de Luis Enrique.

Aliás, o momento do francês em 2025 é fantástico: desde a virada do ano, são 13 gols anotados, incluindo dois hat-tricks, contra o Stuttgart, pela Champions League, e contra o próprio Stade Brest, pela Ligue 1.

Ousmane Dembélé em ação pelo PSG (Foto: Reprodução/Instagram)

⚽ JUVENTUS x PSV

Após se classificar para os playoffs no sufoco, a Juventus terá um grande desafio por uma vaga nas oitavas de final. Os comandados de Thiago Motta encaram o PSV de Johan Bakayoko, Pepi e do brasileiro Mauro Júnior, que chegam embalados após encerrar a primeira fase da Champions com um emocionante 3 a 2 diante do Liverpool. Na liga nacional, o time disputa o título da Eredivise com os mesmos 51 pontos do Ajax.

A Juventus, do outro lado, em quinto na Serie A, vive temporada de oscilação com Thiago Motta. Os italianos chegam de duas vitórias na liga italiana, lideradas pelo ótimo momento do novo atacante, Randal Kolo Muani, que chegou emprestado do PSG.

👀 FIQUE DE OLHO: RANDAL KOLO MUANI

Kolo Muani chegou em grande estilo ao time de Thiago Motta. Emprestado até o restante da temporada junto ao PSG, o atacante da seleção francesa ainda não deixou os gramados sem balançar as redes pela Vecchia Signora: desde a estreia, no clássico contra o Napoli, em janeiro, são cinco gols marcados em três jogos.

A fase do jogador de 26 anos é ótima e contrasta perfeitamente com a inconsistência nos dois anos com a camisa do PSG: pelo time francês, foram 54 jogos e onze gols marcados. Ainda é cedo para afirmar que Kolo Muani deixou para trás a passagem no futebol francês, mas o início na Itália é animador.

Randal Kolo Muani em ação pela Juventus (Foto: Reprodução/Instagram)

⚽ SPORTING x BORUSSIA DORTMUND

A jogo de ida, marcado para o José Alvalade, em Lisboa, promete muito equilíbrio entre alviverdes e auri negros. Mesmo que a saída de Rúben Amorim tenha representado um baque para os portugueses, os gols de Viktor Gyokeres são a grande esperança dos donos da casa, que se classificaram no sufoco para a fase de playoffs e lideram a Liga Portugal com quatro pontos de vantagem sob o comando de Rui Borges.

Do outro lado, o Borussia Dortmund, em péssima campanha na Bundesliga, aposta as fichas de sucesso na temporada da Champions League. Finalista na temporada 2023-24, o clube vive temporada de instabilidade sob o comando de Nuri Şahin e ocupa a 11ª posição na liga alemã.

👀 FIQUE DE OLHO: VIKTOR GYOKERES

Os números de Viktor Gyokeres na temporada 2024-25 falam por si só. As assombrosas 41 participações em gols (34 gols e sete assistências) em 34 partidas disputadas demonstram a influência do atacante sueco nas ações ofensivas da equipe. Munido pelos habilidosos companheiros de ataque Trincão e Quenda, o centroavante demonstra letalidade há duas temporadas com a camisa dos Leões: são 77 gols anotados desde a chegada ao clube.

Com seis tentos na Champions League 2024-25, Gyokeres disputa a artilharia com outros nomes de peso, como Harry Kane (6), Vini Jr. (7) e Lewandowski (9).

Viktor Gyokeres é promessa de gols pela Champions League (Foto: Reprodução/Instagram)

