O Benfica venceu o Real Madrid por 4 a 2, nesta quarta-feira (28), pela oitava e última rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. No último lance do duelo, o goleiro Anatoliy Trubin marcou o gol que classificou os Encarnados aos playoffs da competição e se tornou o herói da equipe comandada por José Mourinho.

Base no Shakthar

Anatoliy Volodymyrovych Trubin nasceu no dia 1º de agosto de 2001, em Donestsk, na Ucránia. Cria das categorias de base do Shakthar, o goleiro teve a difícil missão de substituir Andriy Pyatov, ídolo do clube, que ficou por mais de 12 anos como titular da equipe.

Na Champions League de 2020/21, Trubin se destacou nos confrontos contra a Inter de Milão e o Real Madrid, demonstrando frieza e reflexos apurados, atributos que chamaram a atenção de olheiros das principais ligas, mesmo atuando em um contexto de instabilidade devido aos conflitos geopolíticos em sua região.

Ida ao Benfica

Em agosto de 2023, o Benfica contratou o Trubin por 10 milhões de euros, com a missão de substituir Odysseas Vlachodimos, que havia se mudado ao Nottingham Forest. Logo de cara, o goleiro de 1,99m se tornou destaque no gol dos encarnados e, na Champions League da mesma temporada, ganhou holofote pela capacidade de pegar pênaltis — defendendo três em jogos da Champions League — e pela segurança nas saídas aéreas.

Atualmente, ele já é considerado um dos três melhores goleiros a atuar fora das cinco principais ligas, com especulações constantes de transferências para a Premier League.

Seleção da Ucrânia

Na seleção da Ucrânia, Trubin tem concorrência dura de Andriy Lunin, do Real Madrid. Porém, por ser titular no Benfica, enquanto o concorrente é banco no Real Madrid, a titularidade na Ucrânia. Porém, na Eurocopa de 2024, o goleiro dos Encarnados começou entre os reservas, após temporada de destaque de Lunin no gol dos Merengues após lesão de Courtois.

Logo na primeira rodada, Lunin falhou em um dos gols sofridos pela Ucrânia contra Romênia e Trubin reassumiu a titularidade no gol da Ucrânia no restante da competição e nos compromissos futuros da seleção.

Gol contra o Real Madrid

O Benfica venceu o Real Madrid por 4 a 2, pela 8ª rodada da fase de liga da Champions League, nesta quarta-feira (28), no Estádio da Luz. No primeiro tempo, Mbappé abriu o placar, mas os Encarnados viraram com Schjelderup e Pavlidis. No segundo tempo, as Águias ampliaram o marcador com Schjelderup, enquanto Mbappé descontou o marcador. No último lance do jogo, o goleiro Trubin fez o gol da classificação da equipe de José Mourinho aos playoffs da Liga dos Campeões.

Na etapa inicial, o Benfica iniciou melhor em relação ao Real Madrid e assustou os espanhóis em algumas oportunidades. Na primeira chance, Prestianni foi acionado pelo lado esquerdo da área e bateu colocado para grande defesa de Courtois antes da bola tocar no travessão. Na sequência, Schjelderup recebeu uma bola na grande área, mas a finalização saiu fraca para intervenção tranquila do goleiro belga. O Real Madrid respondeu com um chute perigoso de Arda Güler de fora da área ao lado da meta. E aos 29 minutos, Asencio fez um cruzamento do lado direito, Mbappé surgiu livre na segunda trave e cabeceou para o fundo das redes.

Após o susto, o Benfica chegou ao empate aos 35 minutos, Pavlidis recebeu uma bola pelo lado direito, aproveitou um escorregão de Asencio e cruzou na medida para Schjelderup cabecear e estufar as redes. Na sequência, Schjelderup teve a chance de virar a partida ao aproveitar uma sobra de bola dentro da área e com Courtois batido, mas a finalização do norueguês acertou Valverde. Em cobrança de escanteio, os Encarnados tiveram outra grande chance com Barreiro aproveitando um desvio na primeira trave, mas a cabeçada do volante saiu tirando tinta da trave. Nos acréscimos, o árbitro marcou um pênalti de Tchouameni em Otamendi, e Pavlidis converteu a cobrança para dar vantagem aos portugueses.

Na volta do intervalo, o Real Madrid quase chegou ao empate com Mbappé fazendo um cruzamento na segunda trave para Vini Jr, mas o brasileiro cabeceou para fora. O Benfica respondeu com Pavlidis aproveitando um erro da defesa merengue e finalizando rasteiro para defesa de Courtois. Mas aos oito minutos, Schjelderup foi acionado pelo lado esquerdo da área, ajeitou para a perna direita e bateu no cantinho para ampliar o marcador para os Encarnados. Mas aos 13 minutos, o Real Madrid descontou o marcador após bela jogada de Arda Güler pela direita limpando dois defensores e tocando para Mbappé finalizar de primeira e fazer seu segundo gol na partida.

Com um final eletrizante, o Benfica assustou com Prestianni sendo acionado pelo lado esquerdo e batendo cruzado para boa defesa de Courtois. Na reta final, Rodrygo recebeu um passe de Güler pelo lado direito da área e chutou com força para grande intervenção de Trubin. Na reta final, os portugueses chegaram com perigo pela direita com Schjelderup, que cruzou rasteiro e Barreiro finalizou para outro milagre de Courtois. No fim, Asencio e Rodrygo foram expulsos e desfalcam o Real Madrid no jogo de ida dos playoffs da Champions League. E no último lance do jogo, o Benfica mandou o goleiro Trubin para a área, e o arqueiro aproveitou um cruzamento em cobrança de falta e marcou o gol da classificação dos Encarnados aos playoffs da Liga dos Campeões.

Trubin comemora gol do Benfica sobre o Real Madrid na Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

