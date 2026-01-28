Com o término da fase de liga da Champions League nesta quarta-feira (28), a Uefa realizará nesta sexta-feira (30) o sorteio dos oito confrontos dos playoffs, competição que reunirá os clubes classificados entre a nona e a 24ª posição na tabela. Trata-se da segunda edição neste formato, adotado na última temporada após anos de disputa com fase de grupos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como funciona o sorteio? 🤔

O sorteio dos playoffs da Champions considera a posição final das equipes e divide os times melhor classificados, do nono ao 16º lugar, daqueles que ficaram entre a 17ª e a 24ª posição. Os clubes formam "duplas" conforme a classificação, o que define de que lado da chave cada um ficará.

continua após a publicidade

O nono e o décimo colocados serão sorteados para enfrentar o 23º ou o 24º, enquanto o 11º e o 12º disputarão contra o 21º ou o 22º, seguindo a mesma lógica para os demais. Não existe restrição de país.

Além disso, os possíveis confrontos das oitavas já estão pré-definidos de acordo com a posição dos times, de modo que o primeiro e o segundo colocados na fase de liga podem enfrentar no mata-mata o 15º, 16º, 17º ou 18º.

continua após a publicidade

Os oito clubes que avançam dos playoffs às oitavas de final enfrentam os times classificados entre a primeira e a oitava posição na fase de liga. O sorteio dessa etapa ocorrerá em 27 de fevereiro e definirá todo o caminho da competição até a final.

Tabela da fase de liga 🔢

Posição Time J V E D SG Gols Pts 1 Arsenal 8 8 0 0 +19 23:4 24 2 Bayern München 8 7 0 1 +14 22:8 21 3 Liverpool 8 6 0 2 +12 20:8 18 4 Tottenham Hotspur 8 5 2 1 +10 17:7 17 5 Barcelona 8 5 1 2 +8 22:14 16 6 Chelsea 8 5 1 2 +7 17:10 16 7 Sporting CP 8 5 1 2 +6 17:11 16 8 Manchester City 8 5 1 2 +6 15:9 16 9 Real Madrid 8 5 0 3 +9 21:12 15 10 Inter 8 5 0 3 +8 15:7 15 11 Paris Saint-Germain 8 4 2 2 +10 21:11 14 12 Newcastle United 8 4 2 2 +10 17:7 14 13 Juventus 8 3 4 1 +4 14:10 13 14 Atlético Madrid 8 4 1 3 +2 17:15 13 15 Atalanta 8 4 1 3 0 10:10 13 16 Bayer Leverkusen 8 3 3 2 -1 13:14 12 17 Borussia Dortmund 8 3 2 3 +2 19:17 11 18 Olympiacos FC 8 3 2 3 -4 10:14 11 19 Club Brugge KV 8 3 1 4 -2 15:17 10 20 Galatasaray 8 3 1 4 -2 9:11 10 21 AS Monaco 8 2 4 2 -6 8:14 10 22 Qarabağ FK 8 3 1 4 -8 13:21 10 23 Bodø/Glimt 8 2 3 3 -1 14:15 9 24 Benfica 8 3 0 5 -2 10:12 9 25 Olympique de Marseille 8 3 0 5 -3 11:14 9 26 Pafos FC 8 2 3 3 -3 8:11 9 27 Royale Union SG 8 3 0 5 -9 8:17 9 28 PSV Eindhoven 8 2 2 4 0 16:16 8 29 Athletic Club 8 2 2 4 -5 9:14 8 30 Napoli 8 2 2 4 -6 9:15 8 31 FC København 8 2 2 4 -9 12:21 8 32 AFC Ajax 8 2 0 6 -13 8:21 6 33 Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 -11 10:21 4 34 SK Slavia Praha 8 0 3 5 -14 5:19 3 35 Villarreal 8 0 1 7 -13 5:18 1 36 Kairat Almaty 8 0 1 7 -15 7:22 1

1º ao 8º:

Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City

9º ao 24º:

Real Madrid, Interde Milão, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Monaco, Qarabağ, Bodø/Glimt, Olympique de Marselha

25º ao 36º:

Benfica, Pafos, USG, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, København, Ajax, Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal, Kairat

Calendário da Champions 2025/26 📆

Última rodada da fase de grupos: 28 de janeiro

28 de janeiro Playoffs: 17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro

17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro Oitavas de final: 10 e 11 de março; 17 e 18 de março

10 e 11 de março; 17 e 18 de março Quartas de final: 7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril

7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril Semifinais: 28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio

28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio Final: 30 de maio (Budapeste)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.