Agora é mata-mata! Saiba tudo sobre o sorteio dos playoffs da Champions League 2025/26
Oito equipes garantiram vaga direta, 16 avançaram para os playoffs e 12 foram eliminadas
- Matéria
- Mais Notícias
Com o término da fase de liga da Champions League nesta quarta-feira (28), a Uefa realizará nesta sexta-feira (30) o sorteio dos oito confrontos dos playoffs, competição que reunirá os clubes classificados entre a nona e a 24ª posição na tabela. Trata-se da segunda edição neste formato, adotado na última temporada após anos de disputa com fase de grupos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Fim de papo! Veja como foi a última rodada da fase de liga da Champions League
Futebol Internacional28/01/2026
- Lance! Biz
Champions League paga alta premiação aos classificados para o mata-mata; veja valor
Lance! Biz28/01/2026
- Futebol Internacional
Champions: o fio (in)visível que liga PSG ao Catar e Newcastle à Arábia Saudita
Futebol Internacional28/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como funciona o sorteio? 🤔
O sorteio dos playoffs da Champions considera a posição final das equipes e divide os times melhor classificados, do nono ao 16º lugar, daqueles que ficaram entre a 17ª e a 24ª posição. Os clubes formam "duplas" conforme a classificação, o que define de que lado da chave cada um ficará.
O nono e o décimo colocados serão sorteados para enfrentar o 23º ou o 24º, enquanto o 11º e o 12º disputarão contra o 21º ou o 22º, seguindo a mesma lógica para os demais. Não existe restrição de país.
Além disso, os possíveis confrontos das oitavas já estão pré-definidos de acordo com a posição dos times, de modo que o primeiro e o segundo colocados na fase de liga podem enfrentar no mata-mata o 15º, 16º, 17º ou 18º.
Os oito clubes que avançam dos playoffs às oitavas de final enfrentam os times classificados entre a primeira e a oitava posição na fase de liga. O sorteio dessa etapa ocorrerá em 27 de fevereiro e definirá todo o caminho da competição até a final.
Tabela da fase de liga 🔢
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|SG
|Gols
|Pts
1
Arsenal
8
8
0
0
+19
23:4
24
2
Bayern München
8
7
0
1
+14
22:8
21
3
Liverpool
8
6
0
2
+12
20:8
18
4
Tottenham Hotspur
8
5
2
1
+10
17:7
17
5
Barcelona
8
5
1
2
+8
22:14
16
6
Chelsea
8
5
1
2
+7
17:10
16
7
Sporting CP
8
5
1
2
+6
17:11
16
8
Manchester City
8
5
1
2
+6
15:9
16
9
Real Madrid
8
5
0
3
+9
21:12
15
10
Inter
8
5
0
3
+8
15:7
15
11
Paris Saint-Germain
8
4
2
2
+10
21:11
14
12
Newcastle United
8
4
2
2
+10
17:7
14
13
Juventus
8
3
4
1
+4
14:10
13
14
Atlético Madrid
8
4
1
3
+2
17:15
13
15
Atalanta
8
4
1
3
0
10:10
13
16
Bayer Leverkusen
8
3
3
2
-1
13:14
12
17
Borussia Dortmund
8
3
2
3
+2
19:17
11
18
Olympiacos FC
8
3
2
3
-4
10:14
11
19
Club Brugge KV
8
3
1
4
-2
15:17
10
20
Galatasaray
8
3
1
4
-2
9:11
10
21
AS Monaco
8
2
4
2
-6
8:14
10
22
Qarabağ FK
8
3
1
4
-8
13:21
10
23
Bodø/Glimt
8
2
3
3
-1
14:15
9
24
Benfica
8
3
0
5
-2
10:12
9
25
Olympique de Marseille
8
3
0
5
-3
11:14
9
26
Pafos FC
8
2
3
3
-3
8:11
9
27
Royale Union SG
8
3
0
5
-9
8:17
9
28
PSV Eindhoven
8
2
2
4
0
16:16
8
29
Athletic Club
8
2
2
4
-5
9:14
8
30
Napoli
8
2
2
4
-6
9:15
8
31
FC København
8
2
2
4
-9
12:21
8
32
AFC Ajax
8
2
0
6
-13
8:21
6
33
Eintracht Frankfurt
8
1
1
6
-11
10:21
4
34
SK Slavia Praha
8
0
3
5
-14
5:19
3
35
Villarreal
8
0
1
7
-13
5:18
1
36
Kairat Almaty
8
0
1
7
-15
7:22
1
1º ao 8º:
Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City
9º ao 24º:
Real Madrid, Interde Milão, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Monaco, Qarabağ, Bodø/Glimt, Olympique de Marselha
25º ao 36º:
Benfica, Pafos, USG, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, København, Ajax, Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal, Kairat
Calendário da Champions 2025/26 📆
- Última rodada da fase de grupos: 28 de janeiro
- Playoffs: 17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de fevereiro
- Oitavas de final: 10 e 11 de março; 17 e 18 de março
- Quartas de final: 7 e 8 de abril; 14 e 15 de abril
- Semifinais: 28 e 29 de abril; 5 e 6 de maio
- Final: 30 de maio (Budapeste)
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias