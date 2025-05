Klopp na Roma: o que se sabe sobre o assunto?

Uma verdadeira bomba movimentou o mercado europeu na segunda-feira (19). A notícia era de que o técnico Jürgen Klopp estaria perto de assumir o comando da Roma na próxima temporada. Informações do jornal italiano "La Stampa" indicaram que o alemão teria dado sinal verde para uma "nova aventura" na capital da Itália. Fato é que a negociação não se encontra tão avançada assim.

Informações do jornal "Marca" indicam que Mark Kosicke, empresário de Klopp, nega "categoricamente" que haja um acordo entre o treinador e a Roma para a próxima temporada. O jornalista Fabrizio Romano, renomado no ramo de transferências do futebol mundial, também negou a informação publicada pelo veículo italiano, indicando que não há conexão alguma até o momento.

Atualmente com cargo nos bastidores do futebol da Red Bull, Klopp deixou o Liverpool há um ano, quando anunciou que iria tirar um tempo sabático longe das quatro linhas. Em momento algum, até aqui, de forma pública, o alemão externou o interesse de voltar a trabalhar como treinador. Pela empresa de energético, inclusive, ele vem viajando o mundo todo e absorvendo novas experiências, como foi com o RB Bragantino em visita recente ao Brasil.

Neste sentido, Klopp segue sem dar indícios de que voltará a ser treinador. A Roma, por sua vez, segue sendo comandada por Claudio Ranieri e sonha com vaga na próxima Champions League. Vindo de bons resultados, a equipe da capital italiana já assegurou que disputará alguma competição europeia em 2025/26, resta, agora, saber qual será ela. Com uma rodada para o fim do Campeonato Italiano, a equipe precisa vencer o Torino e torcer por tropeço da Juventus contra o Venezia.

Números de Jürgen Klopp na carreira 🤓

Clubes comandados: Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool Jogos: 1.078 Vitórias: 596 Empates: 238 Derrotas: 244 Títulos: 13 Champions League 1x Premier League 1x Mundial de Clubes 1x Campeonato Alemão 2x Copa da Alemanha 1x Supercopa da Alemanha 2x Copa da Inglaterra 1x Copa da Liga Inglesa 2x Supercopa da Inglaterra 1x Supercopa da Uefa 1x

