Técnico da França detona atitude de Real Madrid com Mbappé e Tchouaméni

Didier Deschamps, técnico da França, criticou a escolha do Real Madrid por não liberar o atacante Kylian Mbappé e o meio-campista Tchouaméni para se apresentarem à seleção antecipadamente. A ideia do treinador era ter ambos à disposição na sexta-feira (30) e integrá-los ao grupo para disputar o "Final Four" da Liga das Nações, contra a Alemanha, na quinta (5). Porém, para seguir o protocolo da Fifa e descansar os jogadores até o Mundial de Clubes, os Merengues liberarão os atletas na segunda-feira.

A atitude do Real Madrid enfureceu a delegação francesa, que gostaria de contar com Mbappé e Tchouaméni com o restante do grupo. Além da dupla, outros sete jogadores que atuam na final da Champions League, entre PSG e Inter de Milão, chegarão previamente ao elenco da França.

Além de não esconder o descontentamento, Deschamps citou a importância de Mbappé como um dos líderes do grupo. Atual capitão da França e campeão mundial em 2018 com apenas 19 anos, o atacante soma 36 gols marcados em 66 partidas pelos "Les Bleus" e é o sexto maior artilheiro da história do selecionado francês.

— Kylian (Mbappé) e Aurélien (Tchouaméni) chegam na segunda-feira ao meio-dia, e os sete jogadores que disputarão a final da Champions chegam na segunda à noite. Sinceramente, os dois tinham a intenção de vir na sexta, mas eles (Real Madrid), seguem as regras da Fifa, e a data é 2 de junho. Não vou colocar os jogadores em conflito com o clube. Kylian, como capitão, queria já estar com o grupo, mas as coisas são assim — disse Deschamps, técnico da França.

Entenda a linha do tempo que conflitua França e Real Madrid

30 de maio: A concentração oficial da França começa — Mbappé e Tchouaméni estão ausentes.

A concentração oficial da França começa — Mbappé e Tchouaméni estão ausentes. 2 de junho: Os jogadores devem se apresentar, no limite permitido pelas regras da Fifa.

Os jogadores devem se apresentar, no limite permitido pelas regras da Fifa. 5 de junho: França x Espanha na semifinal da Liga das Nações.

França x Espanha na semifinal da Liga das Nações. 8 de junho: Final ou disputa pelo terceiro lugar, dependendo do resultado.

Final ou disputa pelo terceiro lugar, dependendo do resultado. 14 de junho: Começo do Mundial de Clubes.

18 de junho: Estreia do Real Madrid na competição.

