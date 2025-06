A conquista do PSG na Champions League foi especial. O clube superou a Inter de Milão por 5 a 0, em atuação de gala na decisão realizada em Munique, e findou a espera pelo primeiro troféu de sua história na competição.

Além da adição da Orelhuda ao palmarés e o recebimento financeiro pela bonificação da Uefa, a equipe ainda terá outro fato a celebrar. O título garantiu o Paris de maneira direta na Copa Intercontinental de 2025, que deve ser realizada em dezembro.

Com a mudança do formato da competição, organizada pela Fifa, os comandados de Luis Enrique devem se garantir de maneira direta na final, prevista para o dia 17 do mês final deste ano. Até o momento, apenas dois clubes se garantiram na disputa: o Al-Ahli (SAU), campeão da Champions Asiática, e o Auckland City, vencedor da Champions da Oceania.

O local do torneio ainda será abordado e definido pela entidade máxima do futebol mundial. Em 2024, o Catar recebeu a decisão entre Real Madrid e Pachuca - que eliminou o Botafogo na semifinal -, vencida pelos Merengues por 3 a 0.

A troca de nome se deve a outra mudança da Fifa. O Mundial de Clubes agora será de quatro em quatro anos, e terá sua edição inaugural com 32 clubes entre junho e julho, nos Estados Unidos. O PSG está no grupo B, com Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders (EUA), e estreia frente aos espanhóis no dia 15 de junho.

