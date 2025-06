Narrador da Globo faz alerta sobre rival do Flamengo no Mundial: ‘Abre o olho’

O Flamengo finalmente conheceu seu último rival na fase de grupos do Mundial de Clubes. Na madrugada deste domingo, o Los Angeles FC bateu o América do México por 2 a 1 e se garantiu no Grupo D do torneio da Fifa. O clube dos Estados Unidos vai enfrentar o Rubro-Negro no encerramento da primeira fase do Mundial. Durante a transmissão da definição, no "Sportv", o narrador Daniel Pereira falou do time norte-americano.

- O LAFC joga contra o Flamengo dia 24 em Orlando. E vai ser uma parada complicada, time enjoado esse Los Angeles FC. Fica de olho aí, Filipe Luis. Bouanga, Bouanga é o nome do cara. É esse aí, Filipinho. Abre o olho, Filipinho. Ainda tem Giroud, Lloris… - disse Dandan.

LAFC, adversário do Flamengo

O Los Angeles FC é um clube da cidade de Los Angeles e um dos mais novos participantes do Torneio da Fifa. O time foi fundado no dia 30 de outubro de 2014 com anuência da Major League Soccer, que planejou a entrada do novo clube no campeonato de futebol dos Estados Unidos três anos após o anúncio oficial.

Nos anos seguintes, o clube passou a ser desenvolvido, contratou membros para a administração e deu início à formação da diretoria que passaria a responder pelo time. Em agosto de 2016, iniciou as obras de seu estádio. Em julho do ano seguinte, contratou seu primeiro treinador, Bob Bradley, que treinou a seleção dos Estados Unidos por cinco anos.

Em agosto, seu primeiro reforço de peso foi anunciado. Carlos Vela, que se destacou na Real Sociedad e na seleção do México, assumiu a camisa 10 do novo clube da MLS. Em março de 2018, o clube finalmente realizou sua primeira partida oficial e saiu com a vitória por 1 a 0 sobre o Seattle Sounders, que também disputa o Mundial de Clubes de 2025 no grupo do Botafogo.

Vaga para o Mundial de Clubes

O Los Angeles FC conseguiu disputar a vaga no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes por ser o vice-campeão da Liga dos Campeões da Concacaf em 2023. A equipe norte-americana foi derrotada na final pelo León, que conseguiu a vaga no Mundial com o título. Com a exclusão da equipe mexicana, o LAFC ganhou o direito de disputar o posto com o América do México, e saiu vitorioso.