Real Madrid pode recomprar jogador para o Mundial de Clubes

O Real Madrid pode ter uma contratação surpreendente para a disputa do Mundial de Clubes. Segundo o jornal "Marca", da Espanha, o clube espanhol busca trazer Nico Paz, meia argentino revelado pelos Merengues para ser um reforço "da casa" na competição. O atleta foi vendido ao Como, da Itália, mas tem cláusula de recompra no valor de 8 milhões de euros (R$ 51,5 milhões).

Com a janela de transferências aberta no dia 1° de junho, a tendência é que o Real Madrid pague o valor e acerte o retorno do argentino de 20 anos ao Santiago Bernabéu. Futuramente, Nico ocuparia a lacuna deixada pelo croata Luka Modric, que anunciou que deixará o clube após a competição nos Estados Unidos.

Nico Paz foi vendido pelo Real Madrid ao Como por 6 milhões de euros (R$ 36,2 milhões na cotação da época) na última temporada, em 2024. Na atual temporada, o meia fez 35 partidas pelo time italiano, com seis gols e oito assistências, e participou da campanha do time italiano na Série A.

Nico Paz em sua primeira Data Fifa pela Argentina ao lado de Lionel Messi (Foto: Reprodução/Instagram)

Nico seria mais um reforço do Real Madrid para a próxima temporada. Além do argentino, o clube espanhol acertou as contratações do lateral-direito Alexander-Arnold, do Liverpool, e o zagueiro Huijsen, do Bournemouth. E, na última segunda-feira (26), o clube apresentou o técnico Xabi Alonso, que ocupou a vaga deixada por Carlo Ancelotti.

Jogos do Real Madrid na fase de grupos do Mundial

🌏 Real Madrid (ESP) x Al-Hilal (KSA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo H)

📅 18 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Miami

🌏 Real Madrid (ESP) x Pachuca (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo H)

📅 22 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🏟️ Charlotte

🌏 RB Salzburg (AUS) x Real Madrid (ESP)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo H)

📅 26 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

