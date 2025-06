Técnico do PSG, Luis Enrique escolhe vencedor da Bola de Ouro: ‘Claramente’

Técnico do PSG, Luis Enrique definiu que Ousmane Dembélé deve ser o vencedor da próxima Bola de Ouro, premiação feita pela revista "France Football" do melhor jogador da temporada. O comandante exaltou o ano do francês, que foi chave na decisão da Champions League com duas assistências.

- Eu daria claramente a Bola de Ouro para o Dembélé, mas não só pelos gols, mas também por como defendeu, como pressionou e trabalhou sem a bola. Dembélé sempre foi um fenômeno, mas tem que saber onde jogar para conseguir sua melhor versão. É um líder exemplar.

Na temporada, Dembélé foi eleito o melhor jogador do Campeonato Francês, além de ter sido o artilheiro da competição com 21 gols marcados. O atleta foi o grande protagonista da equipe de Luis Enrique na conquista da inédita tríplice coroa.

Na concorrência da Bola de Ouro, Dembélé encara outros nomes pesados, como Raphinha, Lamine Yamal e Salah. Os dois jogadores do Barcelona eram tratados como favoritos até a eliminação na semifinal da Champions League para a Inter de Milão.

Números de Dembélé com o PSG na temporada

Aos 28 anos, Dembélé fez sua melhor temporada na carreira sob comando de Luis Enrique, no PSG. Em 49 partidas disputadas, o francês marcou 33 gols e contribuiu com 15 assistências, sendo o maior artilheiro da Ligue 1.

Com o PSG na Champions League, Dembélé encerrou sua participação como segundo maior assistente (6) da competição, enquanto Raphinha liderou a estatística com oito passes para gols de seus companheiros. No entanto, o nome do francês ganha força em meio as conquistas.