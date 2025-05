Destaque e titular absoluto do Real Madrid, o meio-campista Federico Valverde desfalcará a seleção do Uruguai nas partidas contra Paraguai e Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, para se recuperar até o Mundial de Clubes. O clube merengue estreará na competição internacional no dia 18 de junho, quatro dias depois do último jogo da seleção celeste na Data Fifa.

Com isso, Valverde seguirá as próximas semanas de repouso até o Mundial. O departamento médico do Real Madrid diagnosticou o jogador com uma Lombociática, síndrome dolorosa caracterizada por uma inflamação do nervo ciático no final da coluna lombar. A lesão, inclusive, foi um dos principais motivos para o meia terminar a temporada abaixo do nível em que apresentou desde que chegou ao clube.

Um dos motivos que levou Valverde a sofrer a lesão foi o desgaste pela quantidade de jogos, visto que o uruguaio é peça fundamental no Real Madrid. Aos 26 anos, é titular absoluto, desempenha diferentes funções e foi um dos atletas com mais minutos vestindo as cores do clube espanhol na temporada. O uruguaio já foi volante, meia, ponta e, mais recentemente, lateral-direito.

Valverde em ação pelo Real Madrid (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Jogos do Real Madrid na fase de grupos do Mundial

🌏 Real Madrid (ESP) x Al-Hilal (KSA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo H)

📅 18 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Miami

🌏 Real Madrid (ESP) x Pachuca (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo H)

📅 22 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🏟️ Charlotte

🌏 RB Salzburg (AUS) x Real Madrid (ESP)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo H)

📅 26 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

