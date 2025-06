O Inter Miami entrou em campo neste sábado (31) e venceu o Columbus Crew por 5 a 1 em partida da MLS. No último jogo antes do Mundial de Clubes, Messi brilhou e levou sua equipe à sua segunda vitória seguida depois de um momento turbulento na temporada.

O show de Messi começou cedo. Aos 13 minutos, o camisa deu um belo lançamento para Tadeo Allende, que bateu na saída do goleiro e abriu o placar para os donos da casa. Dois minutos depois, foi Lionel Messi que assumiu o papel de artilheiro da equipe de Miami.

Messi comemora um de seus gols contra o Columbus Crew (Foto: Rich Storry / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

O argentino aproveitou um erro do goleiro adversário na saída de bola e bateu por cobertura. O adversário chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o primeiro gol de Messi na partida. Aos 24, o camisa 10 foi lançado em profundidade por Busquets e bateu por cobertura mais uma vez para fazer um golaço.

Mesmo com amplo domínio da posse de bola no primeiro tempo, o Columbus Crew não conseguiu ameaçar a equipe do Inter Miami. Na segunda etapa, os visitantes diminuíram o placar aos 11 minutos com gol de Ruvalcaba.

Luis Suárez marcou o quarto gol do Inter Miami contra o Clumbus Crew (Foto: Rich Storry / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

A reação que parecia próxima foi contida pelo gol de Luis Suárez, que aconteceu apenas nove minutos depois. Perto do fim, Messi achou um passe perfeito para Fafà, que saiu cara a cara com o goleiro e finalizou com tranquilidade para fechar o placar da goleada.

A vitória espantou de vez a má fase que pairava sobre o time. Há alguns dias, Luis Suárez e Lionel Messi se reuniram com o elenco do Inter Miami para uma conversa antes do início do Mundial de Clubes. Depois da reunião com o elenco, o clube venceu o Montreal por 4 a 2 e voltou a comemorar uma vitória na MLS depois de quase um mês de jejum.

Com o show de Messi, o Inter Miami chegou aos 29 pontos e assumiu a quarta posição da Conferência Leste da MLS. O time só volta a campo na abertura do Mundial de Clubes contra o Al-Ahly, do Egito, no dia 14 de junho. Depois, enfrenta o Porto e fecha sua participação na fase de grupos contra o Palmeiras.

Jogos do Inter Miami no Mundial de Clubes

🌏 Inter Miami x Al Ahly (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 – Grupo A)

📅 14 de junho, sábado, às 21h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium – Miami, Flórida

🌏 Inter Miami x FC Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 – Grupo A)

📅 19 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, Geórgia

🌏 Inter Miami x Palmeiras (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 – Grupo A)

📅 23 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium – Miami, Flórida