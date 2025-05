Luis Enrique manda recado à Mbappé após título da Champions com o PSG

Luis Enrique mandou um recado para Kylian Mbappé após a conquista inédita do título da Champions League com o PSG. Em coletiva, o comandante lamentou a saída do jogador para o Real Madrid, mas elogiou o atual elenco do clube e cutucou o francês.

continua após a publicidade

➡️ PSG recebe premiação milionária com título da Champions League; saiba valores

- Estaríamos encantados em ter Mbappé, é uma maravilha como jogador e como pessoa, mas decidiu por outra coisa e nós aceitamos. Acredito que demonstramos que temos estrelas, mas que estão em função da equipe. E isso não é fácil.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Após a conquista da inédita Champions League pelo PSG, Mbappé se pronunciou nas redes sociais e parabenizou o clube pelo título. O atacante atuou no clube francês por sete temporada e foi vice-campeão da Liga dos Campeões em 2019/2020, em que foi derrotado pelo Bayern de Munique.

Sem Mbappé, Luis Enrique construiu um PSG mais coletivo e com Dembélé assumindo o protagonismo da equipe na temporada. Além do francês, o clube contratou Kvaratschelia na janela de transferências de janeiro para elevar o elenco de patamar com o objetivo de conquistar a tríplice coroa.

continua após a publicidade

Por outro lado, Mbappé não conseguiu ter um ano de sucesso no Real Madrid, onde conquistou apenas a Supercopa da Europa e o Intercontinental. Além de ser eliminado nas quartas de final da Champions League, o atleta foi vice-campeão da La Liga, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha.