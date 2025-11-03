Real Madrid? Barcelona? Veja a probabilidade para título de La Liga

Os dois grandes candidatos ao título de La Liga, Real Madrid e Barcelona, venceram na 11ª rodada. Enquanto os Merengues golearam por 4 a 0 o Valencia, que está na zona de rebaixamento, os Culés superaram o nono colocado Elche, por 3 a 1. A diferença entre os dois continuou a mesma: cinco pontos de vantagem para o clube blanco. Com isso, as probabilidades também não sofreram grandes alterações.

Segundo o supercomputador "Opta", empresa especializada em estatísticas e dados no futebol, as chances do Real Madrid conquistarem o título de La Liga passaram para 69,11%. As do Barcelona, por sua vez, foram para 24,8%.

Fora Real Madrid e Barcelona, outros clubes possuem chances de conquistar o Campeonato Espanhol, mesmo que mínimas. O Villarreal, na terceira colocação, tem 1,21% de chance; o Atlético de Madrid vem logo atrás, mas com maior porcentagem: 4,75%. Por último, o Real Betis tem 0,13%.

O modelo de previsão da Opta estima a probabilidade de as equipes terminarem em cada posição na competição. O supercomputador, portanto, pode ver o quão bem-sucedida uma equipe pode ser na temporada, seja em termos de chances de rebaixamento ou de conquista do título. Além disso, o modelo considera a força dos adversários usando essas probabilidades de resultado das partidas e simula os jogos restantes da competição milhares de vezes.

Como estão Real Madrid e Barcelona na La Liga?

Marcus Rashford, do Barcelona, comemora o terceiro gol da equipe contra o Elche (Foto: Manaure Quintero/AFP)

Na última rodada, o Real Madrid venceu o Valencia por 4 a 0 neste sábado (1), no Santiago Bernabéu. Com o resultado, a equipe liderada por Xabi Alonso mantém-se cada vez mais líder da La Liga após 11 rodadas, com dez vitórias, um empate, 26 gols marcados e 10 sofridos.

Todos os brasileiros disponíveis participaram da partida: Endrick saiu do banco de reservas e disputou seus primeiros minutos na temporada, enquanto Vini Jr teve atuação regular, mas desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo, e foi substituído na segunda etapa por Rodrygo. Um dos melhores do elenco nesta temporada, Eder Militão manteve-se seguro na defesa durante toda a partida.

O próximo compromisso do Real Madrid é uma das partidas mais aguardadas da semana: a equipe enfrenta o Liverpool, em Anfield, nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League.

Enquanto isso, o Barcelona venceu o Elche por 3 a 1 neste domingo (2), no Olímpico Lluís Companys. A partida marcou o retorno de Lamine Yamal ao bom desempenho, após atuações abaixo das expectativas; ele abriu o placar no início de jogo. Depois, os gols de Ferran Torres e Marcus Rashford completaram a vitória tranquila do Barcelona, com destaque para Fermín López, autor de duas assistências. Ainda no primeiro tempo, Rafa Mir descontou para os visitantes.

Com o resultado, o time liderado por Hansi Flick mantém-se na perseguição ao líder e chega aos 25 pontos após 11 rodadas: oito vitórias, um empate e duas derrotas. Na próxima quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), o Barcelona volta suas atenções para a Champions, contra o Club Brugge, fora de casa, pela quarta rodada da fase de liga.

