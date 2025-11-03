Sem brasileiros, confira a seleção da temporada da FifPro
Raphinha, Marquinhos e Alisson foram finalistas da seleção
- Matéria
- Mais Notícias
A FIFPro, Sindicato Internacional dos Jogadores de Futebol, divulgou os 11 titulares ideais da última temporada, em eleição que contou com a participação de mais de 20 mil atletas ao redor do mundo. O prêmio, considerado o mais representativo entre os reconhecimentos individuais do futebol, trouxe uma surpresa: nenhum brasileiro foi escolhido para as seleções masculina e feminina de 2024/25.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ancelotti convoca Seleção: Endrick e brasileiros do Real Madrid ganham destaque
Futebol Internacional03/11/2025
- Futebol Internacional
Dono do Nottingham Forest promete ajudar torcida com gesto inédito
Futebol Internacional03/11/2025
- Futebol Internacional
Jornal espanhol repercute situação de astro do Flamengo: ‘Dúvida na final da Libertadores’
Futebol Internacional03/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com quase metade dos eleitos atuando pelo Paris Saint-Germain, a ausência de jogadores brasileiros chamou atenção – algo que não acontecia desde 2021. Raphinha, do Barcelona, Marquinhos, capitão do PSG, e Alisson, goleiro do Liverpool campeão da Premier League, foram finalistas, mas ficaram fora da lista definitiva. No futebol feminino, Debinha e Marta também não apareceram entre as 11 melhores.
Ao todo, 26 atletas concorreram em cada categoria. Para serem elegíveis, era necessário disputar pelo menos 30 partidas oficiais entre julho de 2024 e julho de 2025. O grande destaque ficou por conta de Lamine Yamal, do Barcelona, que fez história, com 18 anos, ao se tornar o jogador mais jovem já incluído na seleção da FIFPro, superando o recorde anterior de Kylian Mbappé, que tinha 19 na época.
Veja a seleção masculina:
– Goleiro - Gianluigi Donnarumma (Manchester City);
– Defensor - Hakimi (PSG);
– Defensor - Virgil van Dijk (Liverpool);
– Defensor - Nuno Mendes (PSG);
– Meia - Cole Palmer (Chelsea);
– Meia - Jude Bellingham (Real Madrid);
– Meia - Pedri (Barcelona);
– Meia - Vitinha (PSG);
– Atacante - Lamine Yamal (Barcelona);
– Atacante - Kylian Mbappé (Real Madrid);
– Atacante - Ousmane Dembélé (PSG).
Brasil sem representantes na seleção feminina
No futebol feminino, o Brasil ficou sem representantes pela segunda temporada consecutiva. Marta e Debinha, que estavam entre as pré-selecionadas, acabaram fora do time ideal da FIFPro. A análise considerou o desempenho das atletas entre 11 de agosto de 2024 e 3 de agosto de 2025, com o mínimo de 20 partidas oficiais.
O destaque ficou para o domínio das equipes finalistas da Europa League feminina, com nove jogadoras no time ideal – sendo seis inglesas e três espanholas.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Veja a seleção feminina:
– Goleira - Hannah Hampton (Chelsea);
– Defensora - Lucy Bronze (Chelsea);
– Defensora - Millie Bright (Chelsea);
– Defensora - Leah Williamson (Arsenal);
– Defensora - Ona Batlle (Barcelona);
– Meia - Aitana Bonmatí (Barcelona);
– Meia - Alexia Putellas (Barcelona);
– Meia - Ghizlane Chebbak (Badalona);
– Atacante - Chloe Kelly (Manchester City);
– Atacante - Barbra Banda (Orlando Pride);
– Atacante - Alessia Russo (Arsenal).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias