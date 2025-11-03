menu hamburguer
Futebol Internacional

Sem brasileiros, confira a seleção da temporada da FifPro

Raphinha, Marquinhos e Alisson foram finalistas da seleção

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes
Dia 03/11/2025
14:09
Raphinha em ação no confronto entre Real Oviedo e Barcelona (Foto: Miguel Riopa/AFP)
A FIFPro, Sindicato Internacional dos Jogadores de Futebol, divulgou os 11 titulares ideais da última temporada, em eleição que contou com a participação de mais de 20 mil atletas ao redor do mundo. O prêmio, considerado o mais representativo entre os reconhecimentos individuais do futebol, trouxe uma surpresa: nenhum brasileiro foi escolhido para as seleções masculina e feminina de 2024/25.

Com quase metade dos eleitos atuando pelo Paris Saint-Germain, a ausência de jogadores brasileiros chamou atenção – algo que não acontecia desde 2021. Raphinha, do Barcelona, Marquinhos, capitão do PSG, e Alisson, goleiro do Liverpool campeão da Premier League, foram finalistas, mas ficaram fora da lista definitiva. No futebol feminino, Debinha e Marta também não apareceram entre as 11 melhores.

Raphinha é um dos favoritos pelo prêmio (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
Ao todo, 26 atletas concorreram em cada categoria. Para serem elegíveis, era necessário disputar pelo menos 30 partidas oficiais entre julho de 2024 e julho de 2025. O grande destaque ficou por conta de Lamine Yamal, do Barcelona, que fez história, com 18 anos, ao se tornar o jogador mais jovem já incluído na seleção da FIFPro, superando o recorde anterior de Kylian Mbappé, que tinha 19 na época.

Veja a seleção masculina:

– Goleiro - Gianluigi Donnarumma (Manchester City);
– Defensor - Hakimi (PSG);
– Defensor - Virgil van Dijk (Liverpool);
– Defensor - Nuno Mendes (PSG);
– Meia - Cole Palmer (Chelsea);
– Meia - Jude Bellingham (Real Madrid);
– Meia - Pedri (Barcelona);
– Meia - Vitinha (PSG);
– Atacante - Lamine Yamal (Barcelona);
– Atacante - Kylian Mbappé (Real Madrid);
– Atacante - Ousmane Dembélé (PSG).

Brasil sem representantes na seleção feminina

No futebol feminino, o Brasil ficou sem representantes pela segunda temporada consecutiva. Marta e Debinha, que estavam entre as pré-selecionadas, acabaram fora do time ideal da FIFPro. A análise considerou o desempenho das atletas entre 11 de agosto de 2024 e 3 de agosto de 2025, com o mínimo de 20 partidas oficiais.

O destaque ficou para o domínio das equipes finalistas da Europa League feminina, com nove jogadoras no time ideal – sendo seis inglesas e três espanholas.

Veja a seleção feminina:

– Goleira - Hannah Hampton (Chelsea);
– Defensora - Lucy Bronze (Chelsea);
– Defensora - Millie Bright (Chelsea);
– Defensora - Leah Williamson (Arsenal);
– Defensora - Ona Batlle (Barcelona​);
– Meia - Aitana Bonmatí (Barcelona);
– Meia - Alexia Putellas (Barcelona);
– Meia - Ghizlane Chebbak (Badalona);
– Atacante - Chloe Kelly (Manchester City);
– Atacante - Barbra Banda (Orlando Pride);
– Atacante - Alessia Russo (Arsenal).

