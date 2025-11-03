Tem vaga na Seleção? Brasileiro ganha manchetes na Espanha: 'Caso de amor'

O nome de Antony voltou a ecoar com força na Espanha. Depois de um período de instabilidade no Manchester United, o atacante brasileiro vive uma das melhores fases da carreira no Real Betis, onde se transformou em protagonista e virou manchete no "Marca", da Espanha. O ex-jogador do Ajax reacendeu sua trajetória no futebol europeu, chegando a entrar em discussões de Seleção Brasileira.

A relação entre Antony e o Betis começou como um empréstimo de risco, mas rapidamente se tornou uma parceria de sucesso. Sob o comando de Manuel Pellegrini, o brasileiro encontrou um ambiente que valoriza seu estilo de jogo: ofensivo, criativo e vertical. Desde sua chegada, em janeiro, o camisa 11 somou 14 gols e 7 assistências em 35 partidas, sendo peça-chave nas campanhas da equipe tanto em La Liga quanto na Europa League.

A atuação mais recente, no 3 a 0 sobre o Mallorca, simbolizou o momento especial vivido pelo atacante. Ele marcou dois gols e ainda deu uma assistência, saindo de campo sob aplausos da torcida no Benito Villamarín. Nas arquibancadas, o sentimento é de idolatria. Nas manchetes dos jornais, a palavra "amor" tem sido recorrente. O Marca descreveu o vínculo entre Antony e o clube como um "caso de amor renascido".

Manchete do Marca, da Espanha, sobre a boa fase de Antony (Foto: Reprodução/Marca)

Com seus números atuais, o brasileiro já superou toda a produção que teve em duas temporadas e meia no Manchester United, quando somou 12 gols e 5 assistências em 96 jogos. Agora, ele é o artilheiro do Betis na temporada.

Antony em caso de amor com o Betis

A transferência definitiva, fechada por 22 milhões de euros mais bônus, encerrou um longo verão de incertezas para Antony, que chegou a treinar separado em Manchester antes de selar sua volta ao futebol espanhol. O esforço financeiro do Betis e a confiança de Pellegrini foram recompensados rapidamente: o jogador respondeu com gols, entrega e carisma dentro e fora de campo.

Antony comemora gol pelo Real Betis diante da Fiorentina, pela Europa League (Foto: Reprodução/Instagram)

O técnico chileno tem destacado o papel tático do brasileiro, que atua tanto aberto na direita quanto mais centralizado, explorando sua capacidade de finalização e leitura de jogo. "Ele é decisivo. Faz o time jogar e inspira confiança nos companheiros", disse Pellegrini após a vitória sobre o Mallorca.

Jogador no radar da Seleção Brasileira

O bom momento de Antony reacendeu o debate sobre sua presença na Seleção Brasileira. Com a Copa do Mundo de 2026 no horizonte, o atacante vem sendo monitorado por Carlo Ancelotti, que busca novas opções para o ataque. A consistência mostrada em La Liga e nas competições europeias o coloca novamente no radar da CBF.

Além dos números, o estilo do jogador – de dribles curtos, intensidade e finalização precisa – o recoloca como candidato a disputar posição com nomes como Raphinha e Savinho. No Betis, Antony tem mostrado maturidade, algo que faltou em sua passagem pelo futebol inglês, e se consolida como um dos grandes destaques brasileiros da temporada europeia.

Enquanto o Betis sonha com uma vaga na Champions League e o torcedor canta seu nome nas arquibancadas, Antony vive o auge de um novo capítulo da carreira. Na Espanha, já não é apenas uma promessa: é protagonista – e, como define a imprensa local, parte de um verdadeiro "caso de amor" com o clube andaluz.

