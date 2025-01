A decisão da Supercopa da Espanha entre Real Madrid e Barcelona será disputada na Arábia Saudita, neste domingo. O King Abdullah Sports City (Rei Abdullah Sports City), espaço poliesportivo ao norte de Jedá, com instalações modernas e amplo potencial para crescimento, foi escolhido como estádio da grande final.

➡️Real Madrid x Barcelona: horário, escalações e onde assistir à final

Conforme acordo entre a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e o Governo Saudita, as próximas edições da Supercopa da Espanha até 2029 também serão disputadas na Arábia.

O complexo Rei Abdullah Sports City se destaca por abrigar campos de treinamentos e a Joia do Rei, e conta com quatro campos de futebol para treinamentos que ficam próximos, campos de grama sem demarcações e um grande estacionamento, com mais de 20 mil vagas para veículos. Além de instalações esportivas menores, que ficam ao redor do estádio principal.

(Foto: Divulgação/Urawa Reds)

A capacidade de torcedores é de mais de 62 mil, sendo o maior estádio de Jidá e o segundo maior da Arábia Saudita depois do Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade. Além disso, é o 10º maior estádio do mundo árabe.

(Foto: Bruno Mesquita/CBF)

Totalmente moderno, o King Abdullah Sports City fica totalmente iluminado à noite, criando um espetáculo de luzes. Além de tecnológico, o estádio ainda com camarotes luxuosos, além de vestiários e lanchonetes.

Onde assistir Real Madrid x Barcelona

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (12), às 16h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita. O duelo é válido pela grande final da Supercopa da Espanha e terá transmissão do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Acompanhe com o Lance! todas as informações e notícias da grande decisão da Supercopa da Espanha entre Real Madrid e Barcelona.

Quem é Jesus Gil Manzano, árbitro que a final da Supercopa da Espanha

Jesús Gil Manzano é um árbitro de futebol espanhol, nascido em 1983, que atua na primeira divisão do Campeonato Espanhol (La Liga). Reconhecido por ser um árbitro experiente, o juiz já apitou várias partidas de grande importância tanto em competições nacionais quanto internacionais.

Além de sua carreira como árbitro principal em jogos de La Liga, também tem sido chamado para apitar partidas em torneios da Uefa, como a Liga dos Campeões e a Liga Europa.

O estilo de arbitragem de Manzano é polêmico devido às suas decisões em campo, o que o coloca frequentemente no centro de discussões entre jogadores, técnicos e fãs de futebol. Ele também tem um histórico de utilizar o VAR (assistente de árbitro de vídeo) em jogos importantes para revisar situações controversas. No entanto, é um dos principais árbitros da Espanha.