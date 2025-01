Entenda se Barcelona terá Dani Olmo na final da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid

O Barcelona conseguiu a liberação para inscrever Dani Olmo e Pau Víctor e, por consequência, poderá utilizar os jogadores na final da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid, no domingo (12). Como a decisão do CSD (Conselho Superior de Esportes da Espanha) saiu na terça-feira (7) pouco antes da partida do Braça contra o Athletic, a dupla não pôde participar da semifinal, mas está garantida para a decisão.

O Conselho atendeu a uma medida cautelar de urgência solicitada pelo clube. Apesar da resposta positiva, a decisão possui caráter cautelar.

- A liminar concedida tem caráter provisório, pois o órgão julgador observou a existência de danos imediatos e de difícil reparação, com riscos graves prejuízos econômicos e desportivos ao clube e aos próprios atletas em caso de não concessão. Porém, a liminar pode ser derrubada por recurso da própria La Liga ou da RFEF, ou após a análise do recurso como um todo e julgamento final do processo - explica Felipe Rossetto, especialista em Direito Desportivo do escritório Carlezzo Advogados.

Este é o capítulo mais recente de um imbróglio que já dura alguns dias. As inscrições dos dois jogadores em La Liga foram canceladas na virada do ano porque o clube não atendeu às rígidas regras de Fair Play Financeiro.

O clube já tinha tentado recorrer à justiça espanhola contra a decisão da liga, mas teve seu pedido negado. Agora, com a decisão do CSD, o cenário muda.

No texto, o órgão afirmou que, de acordo com o artigo 27 da Lei do Esporte, os atletas profissionais têm direito a uma carreira esportiva compatível com suas potencialidades e com todas as garantias e certezas.

- A não adoção dessa medida cautelar causaria um prejuízo econômico e esportivo grave para o clube e, principalmente, para os jogadores. Isso também poderia prejudicar os interesses da seleção espanhola, assim como as demais competições nacionais, incluindo a La Liga - traz o texto.

Entenda o recurso que o Barcelona utilizou para que Olmo atuasse pelo clube em 2024

A verdade é que o problema enfrentado pelo clube catalão em 2025 não é uma novidade. Quando Olmo chegou ao Barcelona em agosto de 2024, o clube já tinha enfrentado dificuldades para inscrevê-lo.

O que permitiu que o jogador atuasse pelo time foi a lesão sofrida por Andreas Christensen. Isso porque o Barcelona recorreu a uma brecha no regulamento que permite que 80% do salário de um atleta seja descontado da prestação de contas quando ele sofre problemas físicos graves. Assim, a lesão abriu um espaço na folha do clube que conseguiu inscrever Olmo até 31 de dezembro.

Com a virada do ano, o Barça tentou recorrer ao mesmo artifício, dizendo que desta vez o que abriria espaço para Olmo e Víctor seria o valor descontado pela lesão do goleiro Ter Stegen. La Liga, no entanto, negou o pedido afirmando que a chegada do goleiro Szczesny já preencheria essa lacuna. Assim, o clube precisaria aumentar sua receita para conseguir aumentar seus gastos, como pede o regulamento da liga.