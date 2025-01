Barcelona e Real Madrid farão a final da Supercopa da Espanha? Veja dicas de apostas

Ainda hoje (8 de janeiro), o Barcelona inicia sua trajetória rumo a mais um título da Supercopa da Espanha. Seu adversário na semifinal será o Athletic Bilbao, que faz parte da competição por ter vencido a Copa do Rei na temporada anterior. O duelo acontece no Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, e a bola começa a rolar às 16h (horário de Brasília).

No dia seguinte (9 de janeiro de 2025), o atual campeão da Supercopa da Espanha, Real Madrid, entra em campo para realizar a segunda semifinal do torneio, tendo pela frente o Mallorca. O duelo também acontecerá no Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, e o horário para o pontapé inicial está marcado para às 16h (horário de Brasília).

Mesmo em campo neutro, o Barcelona aparece como leve favorito ao triunfo durante o tempo regulamentar. Confira as odds da bet365.

Para vencer:

Athletic Bilbao - 3.90

Empate - 3.90

Barcelona - 1.80

Na segunda semifinal, o favoritismo é todo do atual campeão da Supercopa, como bem indicam as odds da Estrelabet.

Para vencer:

Real Madrid - 1.40

Empate - 4.75

Mallorca - 7.00

Duelo entre Barcelona x Athletic Bilbao será truncado ou com muitos gols?

Antes de mais nada, é importante ressaltar que o Barça terá alguns desfalques importantes para a semifinal. Marc Bernal, Marc-Andre ter Stegen e Andreas Christensen não farão parte do confronto por lesão. Lamine Yamal, Ferran Torres e Hector Fort também são dúvidas para a partida.

Porém, os destaques ofensivos da equipe, Robert Lewandowski e Raphinha, estarão à disposição do técnico Hansi Flick. Do outro lado, o técnico do Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, também terá à sua disposição os principais nomes do setor ofensivo, sendo eles Gorka Guruzente, Inaki Williams e Oihan Sancet.

Além disso, o Barcelona marcou pelo menos um gol em oito das últimas nove partidas, enquanto o Athletic Bilbao balançou as redes de seus adversários em onze dos doze duelos mais recentes.

Então, analisando o momento recente das equipes, a resposta é sim, o duelo deve ter alguns tentos assinalados durante o tempo regulamentar.

Acima de 2.5 gols:

Sim - 1.66

Não - 2.20

Real Madrid vence o Mallorca por mais de um gol de diferença?

O Mallorca é uma equipe que segue adotando um estilo tático retraído e busca explorar os contra-ataques. No Campeonato Espanhol, tem uma das defesas menos vazadas da competição após 19 rodadas disputadas, com apenas 21 gols sofridos.

Mesmo assim, o Real Madrid vive um momento de grande confiança na temporada e apresenta uma média elevada de gols marcados nas últimas partidas. Também vale ressaltar, que Vinicius Júnior, Kylian Mbappe, Rodrygo e Jude Bellingham estão a disposição do técnico Carlo Ancelotti.

Por este motivo, o duelo deve ser ataque contra defesa. O Mallorca sabe da superioridade técnica do elenco adversário, sendo provável que o atual campeão da Supercopa vença com certa tranquilidade durante o tempo regulamentar.

Real Madrid vence por mais de um gol? (handicap -1,5):

Sim - 2.02

Não - 1.72

