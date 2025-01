Real Madrid x Barcelona: horário, escalações e onde assistir à final

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (12), às 16h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita. O duelo é válido pela grande final da Supercopa da Espanha e terá transmissão do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Final entre Real Madrid e Barcelona tem duelo a parte entre Vini Jr e Raphinha

O caminho até a final viu o Real Madrid, sob a liderança de Carlo Ancelotti, vencer o Mallorca, enquanto o Barcelona, comandado por Hansi Flick, superou o Athletic Bilbao. Ambas as equipes enfrentam desafios com jogadores lesionados e dúvidas sobre a escalação, mas chegam com formações fortes e a promessa de um jogo competitivo.

O histórico de confrontos entre Real Madrid e Barcelona mostra um equilíbrio, com 105 vitórias para o Real Madrid, 101 para o Barcelona e 52 empates. A última partida entre eles resultou em uma vitória de 4 a 0 para o Barcelona, aumentando a expectativa para este encontro. Com campanhas recentes impressionantes de ambos os lados, o Real Madrid entra como favorito, mas o jogo promete ser disputado.

O Barça aspira a conquistar seu décimo quinto título da Supercopa da Espanha, o que estabeleceria um novo recorde para o clube. Em contrapartida, o Real Madrid visa igualar o recorde de títulos do Barcelona com uma vitória na final. Para chegar à final, o Barcelona venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0, enquanto o Real Madrid superou o Mallorca com uma vitória de 3 a 0.

Confira as informações do jogo entre Real Madrid e Barcelona

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Barcelona

FINAL - SUPERCOPA DA ESPANHA

📆 Data e horário: domingo, 12 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita

📺 Onde assistir: Disney+ (straming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Szczesny; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski