Real Madrid e Barcelona decidirão a Supercopa da Espanha neste domingo (12) e terão duelo a parte de Vini Jr e Raphinha. Os dois lideram os seus times na temporada e podem ser os protagonistas de um El Clásico recheado de estrelas. Confira como foi a temporada dos dois até aqui.

continua após a publicidade

➡️ Slot defende Alexander-Arnold contra críticas após clássico: ‘Não tem culpa’

O atual melhor do mundo é do Real Madrid

Eleito melhor do mundo pela Fifa, Vini faz boa temporada pelo Real Madrid, mais uma vez. Seus números ainda não são os melhores de sua carreira, mas já é rotina o camisa 7 aparecer em momentos mais decisvos com o afunilar da temporada. Com isso, o protagonismo do jogador tende a crescer ainda nessa final e nos próximos meses.

Até aqui, nesta temporada, foram 28 jogos para Vini Jr. São, ao todo, 14 gols e oito assistências. Nesse ritmo, é natural que o atacante supere os números da temporada passada, que o credenciaram a vencer o prêmio de melhor do mundo pela Fifa. Foram 24 gols e nove assistências em 39 jogos na temporada 2023/2024.

continua após a publicidade

Novo Bola de Ouro no Barcelona?

Uma das grandes surpresas dessa temporada na europa é o Barcelona de Hansi Flick e seu principal jogador, Raphinha. O camisa 11 soma 20 gols e oito assistências em 30 jogos na temporada contando o clube e a Seleção. Pelo Barça, o atacante já vive sua melhor temporada em números desde que chegou à Espanha e é colocado com um dos candidatos a ser melhor do mundo na temporada.

Sob a liderança de Hansi Flick, o Barcelona aspira a conquistar seu décimo quinto título da Supercopa da Espanha, o que estabeleceria um novo recorde para o clube. Em contrapartida, o Real Madrid visa igualar o recorde de títulos do Barcelona com uma vitória na final. Para chegar à final, o Barcelona venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0, enquanto o Real Madrid superou o Mallorca com uma vitória de 3 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Este será o terceiro ano consecutivo em que Barcelona e Real Madrid disputam a Supercopa da Espanha, evidenciando a dominância contínua de ambas as equipes no cenário do futebol espanhol. A partida será neste domingo (12), às 14h (de Brasília).