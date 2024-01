Militão estreou com a camisa do Real em setembro de 2019, em partida contra o Levante, por La Liga. Desde então, são 143 partidas, com 11 gols e cinco assistências. Na atual temporada, o zagueiro acabou rompendo o ligamento do joelho esquerdo na primeira partida do Espanhol, contra o Athletic Bilbao, e está fora de ação desde 12 de agosto.