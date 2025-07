A Inter de Limeira confirmou, nesta terça-feira (29), a contratação do meia Augusto Galván, de 26 anos, para reforçar a equipe na fase de mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador já treina com o grupo comandado por Ademir Fesan e está à disposição para a sequência da competição.

Com passagens por grandes clubes como Real Madrid, São Paulo e Santos, Galván chega após defender o Azuriz. Pela equipe paranaense, disputou 32 partidas, marcou dois gols e deu três assistências. Durante esse período, também foi emprestado ao Caxias.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, o meia foi negociado com o Real Madrid em 2017. À época, o clube espanhol pagou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,1 milhões) como compensação, com previsão de mais 2 milhões de euros em bônus por metas. No entanto, ele não chegou a atuar pela equipe principal do clube merengue.

No Tricolor paulista, Galván fez parte de uma geração considerada vitoriosa. A classe de 1999 conquistou o Campeonato Paulista sub-15 em 2014 e o sub-17 em 2015 e 2016, além da Copa Brasil de Votorantim sub-15 (2014) e da Taça BH sub-17 (2016). Ele jogou ao lado de atletas que se tornaram protagonistas no cenário nacional, como Gabriel Sara, Helinho, Brenner, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Luan e Diego Costa.

Apesar da expectativa criada em torno de sua chegada ao futebol europeu, Galván teve poucas oportunidades. Na temporada 2018/2019, atuou em 19 partidas (quatro como titular) pelo Real Madrid Castilla. Em 2019/2020, jogou seis vezes pelo Cultural Leonesa, totalizando apenas 53 minutos em campo e 15 jogos como suplente. Na temporada seguinte, defendeu o Las Rozas, também da terceira divisão espanhola, com 15 jogos, nove como titular, e dois gols marcados.

Mesmo com poucos minutos em campo, Galván participou de um dos momentos mais emblemáticos do Cultural Leonesa: a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, pela Copa do Rei.

Augusto Galván passou pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Passagem pelo Santos

No Santos, a trajetória foi ainda mais discreta. Galván sequer estreou pelo time principal. Em 2023, o clube optou por reintegrá-lo ao time sub-23, visando dar mais minutagem ao jogador. Ele disputou a Copa Paulista, marcou um gol na competição e teve algumas atuações pelo time alternativo.

Durante uma partida contra o São Bernardo, em outubro, Galván sofreu uma grave lesão no adutor e ficou fora do restante da temporada.